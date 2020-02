Marcelinho Huertas: "Tenemos retos muy bonitos por delante"

El base titular del Iberostar Tenerife, Marcelinho Huertas, manifestó que el representativo tiene "retos muy bonitos por delante en las competiciones que estamos jugando", en relación a la Liga Endesa y a la Basketball Champions League.

El brasileño señaló que el descanso coincidente con la disputa de la ventana Fiba "ha sido bueno para todos", aunque con matices. "También ha cortado el buen ritmo que llevábamos como equipo. Eso le pasa todos", con lo que "no es lo mismo" a la hora de "entrenar", quitando "los que juegan la Euroliga. Pero bueno, el cuerpo lo agradece de cierta forma. Estos días tenemos que entrenar duro para que no lo acusemos demasiado en el partido del fin de semana". El CB Canarias retoma la competición doméstica el sábado, desde las 17:00 horas en el Pabellón Santiago Martín, frente al Divina Seguros Joventut.

Huertas, exjugador de "La Penya, como los también canaristas Tomasz Gielo y Álex Suárez, entiende a partir de ahora se abre un importante periodo, "no solo en la ACB, sino también en la Champions. No hay margen de error, sobre todo en Europa. En la Liga, lo ideal sería que no tuviéramos ningún bajón. Estamos en una buena situación clasificatoria. No queremos aflojar, tener que sufrir y hacer cuentas al final para estar en los "playoffs". Podemos intentar luchar por lograr el factor cancha (terminar entre los cuatro primeros). Eso dependerá solo de nosotros. Hay que tener eso en mente y no permitir que algún partido se nos vaya por entrar con algún tipo de dejadez. Hay que tener ambición a ir a cada partido como si fuera el último".

En la ida, el representativo cedió (77-73) en el Olímpico de Badalona. "No hicimos un buen partido", rememora el director de juego aurinegro. "Llegamos a perder de casi 20 puntos. Remontamos en el último cuarto, pero no podemos depender de eso. Tenemos que ser sólidos desde el principio, cuidar el balón y no dar opción para que ellos puedan jugar a su manera, sino que dictemos un poco el ritmo del partido".

Cuestionado por el papel preponderante de Klemen Prepelic en el conjunto entrenado por Carles Marco, el internacional brasileño dijo que "está claro que el Joventut no es solo él. Tiene un peso importante dentro del equipo, pero los roles de cada jugador tiene muchísima importancia. Hay jugadores que han subido su nivel, como es el caso de Dimitrijevic. A nivel ofensivo, está claro que Prepelic es por donde pasa gran parte de su juego, tanto para generar, como para anotar. Juegan muy duro, muy agresivos e intentando recuperar balones".

Marcelinho aseguró que la dura eliminación ante el MoraBanc Andorra en la Copa del Rey ya "es pasado. Siempre se hace una reflexión, pero ha pasado tiempo y cuanto más pase por la cabeza de cada uno de nosotros, peor. Hay que mirar hacia delante. Perdimos el partido en la última posesión y nos enfrentamos a un buen rival. Hay que dar mérito a ellos por hacer un gran partido".

¿Yusta? "Perdemos mucho"

Huertas hizo referencia a la grave lesión sufrida por su compañero Santi Yusta con la selección española. "Es durísimo perderle, sobre todo con ese tipo de lesión que sabemos que es muy larga y con la que hay que tener mucha paciencia. Le deseo mucho ánimo. Con el nivel al que estaba jugando, perdemos mucho. Imagino que él estará muy "tocado". Espero que pueda recuperarse bien, que es lo más importante. Es un chico con un futuro increíble. Volverá más fuerte y mejor".