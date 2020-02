Patri Suárez: "El ambiente está algo apagado"

Pese a ser la quinta Copa para usted, ¿existen sensaciones especiales en estos días previos?

Sí. Hay cosas que cambian; compañeras, cuerpo técnico, situación, etcétera. Es un fin de semana brutal, es un torneo donde se sufre, pasamos nervios y padecemos una ansiedad por querer hacerlo lo mejor posible. La cogemos con ganas e ilusión. A ver cómo salen las cosas.

¿Cuáles son las expectativas que tiene el equipo?

Creo que no debemos marcarnos ninguna meta u objetivo. Ahora, en lo que tenemos que centrarnos es en la próxima sesión de entrenamiento e ir paso a paso. No podemos mirar más allá porque así, lo que estamos haciendo es ocupar la cabeza en el presente.

¿Y lo están consiguiendo?

Sí. Creo que el equipo está trabajando bien. No obstante, todo lo que ha pasado en estas últimas semanas son muchos cambios que afectan al ánimo del vestuario. Eso sí, sabemos que somos profesionales y no queda otra que seguir trabajando.

¿Han vuelto las aguas a su cauce después del cambio de rol de Flavia Dias y la llegada de Juan Diego?

Después de todo, el equipo está unido más que nunca y caminamos en la misma dirección. Los tres puntos que conseguimos ante el Sant Cugat los necesitábamos, y más después de lo que nos afectó la derrota ante Alcobendas. Haber ganado en casa nos ha dado un plus de energía, pero aun así el ambiente está un poco apagado.

¿Cómo se revierte esa apatía que comenta?

Más allá de que estás defendiendo unos colores, que tengas un entrenador u otro, debe imperar la humildad y las ganas de mejorar cada una. Yo lo que quiero es mejorar yo misma, y así, de manera paralela, ayudar al equipo. Llevo seis años aquí; esta (por el Haris) es mi casa, pero no hay que obviar que somos personas y de nosotros emanan sentimientos. Quieras o no, le coges cariño a las personas. En definitiva, en mi caso particular intento revertir esta situación haciéndoles saber a mis compañeras, sobre todo a las nuevas, lo que empezó siendo el Haris; no obstante, es dificultoso que cale el mensaje cuando los hechos no acompañan lo que realmente siento.

¿Considera que se está perdiendo la esencia del Haris?

No me refiero a eso. Todas las personas tenemos emociones que hacen que estemos bien o mal dependiendo del día y momento. Por mucho que queramos, no todos los días podemos estar contentos y transmitir alegría.

Retomemos la Copa. Se miden a un equipo que les arrolló en el último antecedente liguero. ¿Aquel 3-0 fue producto del cansancio tras el viaje a Polonia?

El cansancio no es excusa para hacer el partido que hicimos allí. En ningún momento fuimos a Haro; el cuerpo de las jugadoras estaba allí, el resto no. No hicimos nada para afrontar ese partido. Todas éramos conscientes de que jugar en Europa era muy bonito, pero ese no es nuestro lugar; nuestro lugar es esta liga, y hacer las cosas bien.

Supongo que servirá de aprendizaje para este viernes.

La Copa es diferente a todo lo demás. Por más que llegues con pleno de triunfos, puedes quedar eliminado de este tipo de torneos a las primeras de cambio. Aquí lo que importa es plantear el partido y estar en el mismo como tienes que estar. Estamos los seis mejores equipos de la primera vuelta; esto es un 'espabilarse o quedarse en el camino'. Da un poco igual a quien te enfrentes.

Después del esperado regreso de Alicia Perrin y su recuperación, el Haris llega al completo a la Copa.

Así es. En mi caso, estuve parada dos semanas por orden del cuerpo técnico y el fisio; por suerte, ya tengo el alta para seguir entrenando a tope. Por su parte, el regreso de Alicia es una fenomenal noticia; es una gran compañera tanto dentro como fuera de la pista. Además, tiene un nivel muy por encima del resto de centrales de la Liga Iberdrola. Nos da mucha calidad.

Por último, ¿Qué sería hacer una buena Copa?

Que cada jugadora y miembro del cuerpo técnico dé su 100%. Independientemente de llegar más lejos o no, debemos de regresar con la sensación de haberlo dado todo. Todas las derrotas de este año, salvo las que sufrimos ante el Chemik Police, fueron porque en algún momento no plantamos cara, y no porque hayan sido superiores. Si todos, inclusive la afición que siempre está ahí, damos nuestro máximo, los resultados vendrán solos.