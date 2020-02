Dani Díez: "Cada partido es una final"

Toca cambio de chip. Después del parón liguero por la primera Ventana FIBA clasificatoria para el Eurobasket 2021, el Iberostar Tenerife se centra ya en el duelo del sábado contra el Joventut de Badalona. Un choque que podría resultar clave en la clasificación final de los aurinegros. "Sabemos cómo está la ACB y que cada partido es una final, sobre todo de cara al playoff. Ganar en casa en esta segunda vuelta va a ser fundamental, por lo que además necesitamos el apoyo de los aficionados; que vengan disfrazados", resalta Dani Díez, recién llegado a la Isla tras sus dos encuentros con la selección española.

El alero madrileño recuerda que el cuadro verdinegro "ya ganó" en Badalona al aurinegro. "Sabemos que tienen dos jugadores referentes, Klemen Prepelic y Alen Omic, y que el resto tienen calidad. Hay que trabajar muy bien esta semana, tenemos tiempo para hacerlo", especificó Díez, que reconoce que los isleños deben mejorar prestaciones tanto en el rebote como en la defensa. "Andorra ya estuvo muy acertado, y en los partidos anteriores no defendimos del todo como quiere Txus. Toca ponerse las pilas en defensa porque en ataque tenemos demasiados sistemas y variantes, así como muchos jugadores con calidad que pueden asumir galones para hacerlo bien. Hay que centrarse en eso", explica al respecto.

Sobre su estado físico, el exterior canarista, explica que es evidente su recuperación de los dolores lumbares que le habían afectados las últimas semanas. "Hay que ir progresivamente", matiza. "Pude jugar la Copa del Rey y en la selección me he encontrado muy bien, sobre todo en los partidos. En los entrenamientos sí es verdad que tenía que reservarme un poco, pero ya me duele cada vez menos", cuenta el alero, que ahora seguirá "un programa bastante fuerte para tratar a diario la espalda".

Precisamente sobre lo vivido en su estancia con la selección, Díez se queda con la desgraciada lesión de su compañero Santi Yusta. "Lo pude vivir en directo y estamos todos muy mal, tanto en la selección como en el club", admite. "Él está triste, pero hay que animarle porque es muy joven, tiene todo el futuro por delante y volverá más fuerte. Hay que apoyarle para que en este camino que es duro trabaje para regresar lo mejor posible", añade en este sentido. Ya a nivel colectivo, Dani valora "la victoria fuera de casa contra Rumanía", a la vez que admite que "Polonia fue mejor" que España. "Toca olvidarnos de lo que ha pasado y centrarnos en los equipos de cada uno", concluye.