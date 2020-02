Lorena Gil y Ángel Garrido, bronce en el Torneo Estatal de Tenis de Mesa 2020

Del 21 al 23 de febrero la ciudad de Valladolid acogió el Torneo Estatal de Tenis de Mesa 2020, donde la representación canaria se hizo con dos medallas de bronce: Lorena Gil y Ángel Garrido. La cita tuvo lugar concretamente en el Polideportivo Pisuerga, donde se dispusieron 47 mesas, por las que pasaron 759 deportistas, para disputar alrededor de 4.000 partidos, bajo la supervisión de 68 árbitros. Todo este dispositivo se preparó para un torneo que a la postre es el auténtico Campeonato de España, pues a él se accede tras pasar diferentes zonales y campeonatos clasificatorios.

Como no podía ser de otra manera, el tenis de mesa canario estaba representado por sus mejores raquetas, sobre todo en las categorías de menor edad.

En la categoría Alevín femenina, la jugadora del Defense Amalia Triana realizó una extraordinaria competición de grupos, quedando segunda del suyo. Ya en el cuadro final consiguió una victoria y una derrota, metiéndose entre las dieciséis mejores de España. Logró una meritoria duodécima posición.

En Infantil femenina, Canarias contó con la presencia de dos jugadoras que, a pesar de competir a muy buen nivel, no consiguieron pasar la fase de grupos. Así, Marianyela Barriga del CD Temespín quedó sexta de su grupo y Sheila González, del mismo equipo, que quedó en idéntico puesto.

En cuanto al Infantil masculino, la representación recayó en Javier Andrés García del TM Defense-La Palma, que alcanzó un meritorio cuarto puesto en el grupo, pero que no le resultó suficiente para acceder a la siguiente fase.

En Juvenil femenino participaba la que es hoy por hoy la mejor baza canaria en cuanto a la competición nacional: Lorena Gil. Lorena arrasó en el grupo, donde venció en todos sus encuentros, cediendo solo dos sets y quedando por tanto en primer lugar. Ya en el cuadro final continuó desplegando su buen hacer, consiguiendo alcanzar las semifinales, donde fue derrotada por un disputadísimo 1-3. Nuevo podio para la tinerfeña, que continúa agrandando su palmarés nacional y haciendo disfrutar con su juego y sus logros.

En Sub-23 masculino, Daniel López del Temespín quedó quinto de su grupo, firmando una buena labor.

La otra actuación destacable fue la del jugador del TM Defense-La Palma, Ángel Garrido que en la categoría Discapacidad Pie realizó otra actuación memorable. En la fase de grupo salió invicto cediendo tan solo un set, lo que le garantizaba el primer puesto. Ya en el cuadro final consiguió avanzar hasta las semifinales, consiguiendo el otro pódium de la representación canaria.

Por último y no por ello menos importante, cabe relatar la participación de Néstor Luis Pérez, jugador del CD Temespín en la categoría Sénior, que consiguió pasar la fase de grupos al quedar tercero en el suyo, cayendo en la primera ronda del cuadro final, lo que le permitía situarse entre los mejores 32 de España.