Javi Rodríguez, nómada por 'obligación'

El jugador gomero de fútbol sala abandonó el Al Salmiya, equipo expulsado de la Liga de Kuwait, para jugar en el esloveno FC Litija, con el que aspira al título.

A finales de octubre pasado, Javi Rodríguez -20/03/1989, San Sebastián de La Gomera- sorprendió con su fichaje por el kuwaití Al Salmiya, después de haber comenzado la campaña con el Levante, en el que había renovado hasta 2021. "Económicamente, cambiaba mi vida y la de mi familia. Multiplicaba mi sueldo casi por tres", dijo en su día.

Tras escasos dos meses en la entidad del estado árabe, el colombino se vio obligado a otear nuevos horizontes para no estar "parado hasta abril", ya con la Copa de Kuwait en disputa. Y es que "a finales de diciembre, expulsaron al equipo de la competición doméstica porque, en un partido televisado, el jeque -Ahmed Al-Roumi, dueño del club- lo sacó de la cancha por una injusticia de una tarjeta. Los árabes son muy orgullosos y determinaron echarnos de la Liga y que solo jugáramos la Copa", relata a EL DÍA.

Rodríguez explica que "llegó a un acuerdo económico con el jeque" para que "lo que resta de temporada" juegue en el esloveno FC Litija. "Yo no iba a estar hasta abril parado". El mes de enero se lo pasó "entrenando con el equipo en el gimnasio" e incluso se pudo dar una "breve escapada a Canarias".

De este modo, "el día que se cerraba el mercado" esloveno, se concretó su fichaje. "Fue la mejor oferta que recibí, económicamente buenísima, y decidí venirme" tras una "muy buena experiencia" en Kuwait. "Al Salmiya hizo un sacrificio por mí y lo que sucedió fue algo que no esperábamos ni el jeque, que pagó mi cláusula, ni yo. Me salió esto y no lo dudé. Fue una decisión rápida".

El Litija marcha segundo clasificado de la Liga de Eslovenia, únicamente por detrás del solvente líder Dobovec -le lleva 14 puntos-. Hace poco más de una semana, ambos se midieron en la casa del primero, con debut incluido del canario. Ganaron por 6-5 e infligieron la primera derrota liguera de una escuadra "que ha ganado la Liga los últimos años", comenta un zurdo que disputó "38 minutos" y anotó "el segundo gol".

La competición cuenta apenas con nueve equipos, de los que desciende el último y los ocho primeros luchan por el cetro en los playoffs. El objetivo de su conjunto es "luchar por el título y por meternos en la Champions". Para ello, el Litija no solo se ha reforzado con Rodríguez en el mercado invernal. "También ficharon a otro español, Abraham Sánchez, que jugó en Jumilla; y a dos jugadores del Kairat -Kazajistán-, uno de los mejores equipos de Europa, con el que tienen un convenio".

Tras la jornada de descanso para el Litija de este pasado fin de semana, al equipo le restarán tres choques de la competición regular, a los que se podrían sumar un máximo de otros 11 -tres de cuartos de final, otros tres de semifinales y cinco de la final-.

Javi Rodríguez, al que están haciendo "jugar de todo", salvo "de portero", entiende que la Liga eslovena se encuentra en pleno "crecimiento porque los equipos están invirtiendo. El otro día había 900 espectadores -en su pabellón-, que para el fútbol sala de Eslovenia está muy bien". El dato hay que ponerlo en relación con los habitantes de Litija, "poco más de 7.000", un emplazamiento "de campo, verde, parecido a Galicia y a 25 minutos de Liubliana, la capital".

Pudo volver a España

Al gomero, que afronta su cuarta experiencia internacional tras las de Rusia -Dina de Moscú-, Italia -Nápoles- y la propia Kuwait, le salieron otras novias en estos meses. Entre ellas, españolas. "No podía volver al Levante porque tenían que pasar seis meses, según normativa Fifa. También se interesaron por mí el Jaén y el Aspil Navarra", todos equipos de la máxima categoría de la Liga Nacional de Fútbol Sala. ¿Qué hará Javi cuando concluya el curso? "El jeque quiere que vuelva para la 2020/2021". En su día, "pagó la cláusula al Levante y antes de fichar por el Litija llegué a un acuerdo de hablar con él primero, antes de firmar con ningún equipo. Lo estudiaré. Me han llamado varios equipos de España, pero económicamente hay mucha diferencia entre volver a Kuwait o regresarme a la LNFS".