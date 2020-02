Eusebio Ledesma: "Le tengo tanto cariño al Maxorata como al Rosario"

Tumbó a Erik Rodríguez El Mexicano, a Fernando Rodríguez Pollo de la Montaña I -destacado B- y a Miguel Hernández El Majorero -puntal A- en la final de la Liga de Fuerteventura de la máxima categoría. Eusebio Ledesma Pérez -08/12/1996, Valle de Guerra- colaboró decisivamente en la consecución del segundo título liguero consecutivo del Maxorata, que batió (10-12) en el Terrero de La Vega de Tetir al Saladar de Jandía.

En declaraciones a EL DÍA, el puntal A tinerfeño destaca el "orgullo" que siente por la conquista. Y es que, según su opinión, la majorera "es la competición más completa y dura de Canarias, a excepción de la Regional". Ledesma entiende que "no solo es ganar los últimos dos -entorchados- consecutivos, sino que en los últimos tres ha estado el Maxorata en la final". Los mismos que el lagunero lleva en la entidad de Tarajalejo -Tuineje-. "Eso habla mucho de nuestra regularidad como club. Espero que podamos poner el broche a la temporada haciendo una buen Torneo regional".

Cuestionado por si hay presión para ser campeones de Canarias, Eusebio aclara que "para nada. Lo que hay es ilusión. Lo único que me ha pedido el club reiteradamente es que luche, que lo intente, que vaya a por la gente. Nunca me han exigido ganar, ni finales, ni títulos. Lo que quieren es ver lucha, que estemos comprometidos y que nos preparemos en los entrenamientos", afirma.

El joven de apenas 23 años pone en valor "la dificultad de todas las competiciones. Aquí se aprecian mucho los títulos que hemos conseguido. Las veces que no se ha podido ganar, se ha pasado la mano por encima y se ha animado a continuar. Eso hace que le tenga tanto cariño a este equipo, como el que le puedo tener al Rosario de Valle de Guerra, el club de donde yo salí. Me siento como en casa y me encantaría ganar mi primera Regional como puntal con la camiseta del Maxorata".

Amén de los rivales majoreros, Eusebio resalta la "fortaleza" de los tinerfeños "Tegueste, Guamasa, Campitos y Chimbesque. Vamos a intentarlo", completa.