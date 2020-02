Se queda a cuatro puntos del sexto clasificado

El CD Tenerife se ha situado a cuatro puntos del sexto clasificado, lugar que sigue ocupando su último rival, el Elche CF, que cayó derrotado el sábado en el Heliodoro Rodríguez López por 1-0 (Dani Gómez).

Los blanquiazules no estaban tan cerca de la zona de promoción de ascenso desde la novena jornada, la correspondiente a la derrota en el recinto tinerfeño ante el Real Oviedo por 0-1. Con el paso de las semanas, la distancia con el sexto de la tabla llegó a ser de trece unidades, justo en el cierre de la primera vuelta, tras el 2-1 en contra en la visita al Deportivo de La Coruña.

Pero la racha que ha ido amasando el Tenerife en la segunda vuelta le ha permitido retomar un objetivo que parecía tener olvidado, el de intentar competir por subir a Primera División. Desde la victoria en casa ante el Albacete, del 4 de enero, el saldo ha sido de 17 puntos de 24 posibles.

No obstante, en la plantilla tinerfeña no se salen del camino que pasa primero por la obtención de los 50 puntos que, en teoría, garantizan la permanencia. De hecho, el margen de los blanquiazules con el puesto más cercano de los que llevan a Segunda División B no aumentó el pasado fin de semana. Sigue siendo de cuatro puntos. Por tanto, sobran los motivos para seguir teniendo en cuenta esa amenaza.

Precisamente, la escuadra insular tratará de alargar su serie positiva de resultados en la visita del próximo domingo a un rival que, dentro de ese objetivo prioritario, es directo, un Real Oviedo situado en el penúltimo puesto de la tabla. Con el estreno del técnico José Ángel Ziganda, el conjunto asturiano cayó este domingo en el campo del Lugo, equipo que marca la frontera entre los que bajarían y los que se salvarían.

El Tenerife empezará a preparar la visita al estadio Carlos Tartiere con un entrenamiento que tendrá lugar este miércoles en el Heliodoro Rodríguez López, a puerta cerrada. Tras ejercitarse el jueves y el viernes en El Mundialito, el equipo viajará a Asturias y realizará una última sesión el sábado en Mareo, instalaciones del Sporting de Gijón.

El compromiso de Liga del domingo comenzará a las cinco y cuarto de la tarde en el estadio Carlos Tartiere.