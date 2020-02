Pacheta: "Estoy preocupado"

"Estoy preocupado porque no ganamos duelos ni tenemos la atención que debemos tener". Así empezó la rueda de prensa postpartido Pacheta. En su análisis del choque limitó inicialmente el mérito del Tenerife a "una aproximación peligrosa" porque el 1-0 llega "en un córner en el que nosotros cometemos un error que no podemos cometer". De ahí su insistencia en que "hay situaciones puntuales" en las que su equipo "no está bien". Para el entrenador del Elche, también es importante que "los rivales empiezan a conocer" a su equipo y "a tapar nuestras virtudes". El elogio debilita. O eso debe pensar Pacheta. "Cuando empezamos a pensar en cosas distintas nos pasa esto. Nos dicen que somos muy altos y muy guapos...", deslizó en una comparecencia en la que llegó a plantear que la calima perjudicó más al Elche.