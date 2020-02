Adrián Ortolá destaca la solidez

De los once partidos de Liga dirigidos por Rubén Baraja, el Tenerife dejó su portería a cero en cinco; casi todos en la segunda vuelta. Adrián Ortolá afirmó que el equipo es ahora "más compacto y sólido" y advirtió de que los rivales apenas consiguen crear ocasiones. "Y las pocas que nos hacen, las resolvemos bien", agregó el portero alicantino. "Llevábamos mucho tiempo haciendo muchas cosas bien y creo que ahora se está viendo, así que hay que seguir en esta línea, que no pare", continuó Ortolá tras el triunfo ante el Elche. Repartiendo méritos, Adrián recordó que el funcionamiento defensivo no depende solo de los jugadores más cercanos a la portería. "Empieza desde arriba; hay que destacar también a la gente de la parte de delante".