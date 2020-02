Duelos directos en Anoeta y Balaídos

El Valencia espera olvidar en el Reale Arena su debacle europea y auparse a puestos continentales. No estarán Rodrigo, Piccini, Garay, Coquelin y Gabriel Paulista, lesionados, ni Maxi Gómez, por sanción. La Real no tienen a Portu, Llorente, Illarra y Ander Barrenetxea. En Balaídos, Celta y Leganés librarán una batalla vital por evitar el descenso, en el primer partido de los pepineros sin Braithwaite. En los locales no está Kevin Vázquez y es duda Denis Suárez. El Leganés recupera a Omeruo y Guido Carrillo.