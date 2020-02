Dani Gómez reconoce que la racha invita al optimismo

En la plantilla del CD Tenerife mantienen un discurso moderado a la hora de referirse a los objetivos de la temporada. A pesar de la "dinámica es buena" y de que la racha "invita al optimismo", los jugadores refuerzan el mensaje de no establecer metas a largo plazo. El ejemplo lo puso Dani Gómez tras el triunfo ante el Elche por 1-0 en el Heliodoro Rodríguez López.

"Venimos en una buena dinámica y lo estamos demostrando", destacó el autor del tanto en esa victoria. "Estamos trabajando bien los partidos y se ha visto otra vez: cuando nos toca sufrir, lo hemos hecho, y también hemos ido hacia delante", continuó el futbolista cedido por el Real Madrid. "En general, hemos hecho un gran partido y estoy muy contento".

Gómez confesó que llegó a tener dudas sobre la validez de su tanto, ya que inicialmente pensó que estaba en fuera de juego. "Cuando fui a celebrar el gol, Luis Milla me dijo que se había quedado un defensa del Elche más retrasado y que el árbitro lo había dado por bueno", contó.

Profundizando en las claves del encuentro, puso de relieve el nivel de exigencia que planteó el Elche. "Nos pusieron las cosas muy difíciles", declaró. "En la primera parte dominamos y llegamos con peligro, y aún así ellos tuvieron alguna oportunidad. En general estamos trabajando bien los partidos", insistió Dani, quien se sintió "un poco extraño" al vivir por primera vez un partido disputado en medio de tanta calima. "No lo había visto nunca y me pilló un poco de sopetón, pero tampoco me centré en eso. Es verdad que al final del partido estaba un poco más cansado, y no sé si fue por la calima o porque al principio corrimos mucho".

Analizando la trayectoria del Tenerife en las últimas jornadas, afirmó que el equipo "viene en una buena dinámica y eso es muy positivo". En ese sentido, indicó que ese giro se produjo a partir del cambio de año. "Es cierto que la racha invita al optimismo, pero creo que es mejor hacer las cosas como las estamos haciendo, sumando de tres en tres, y el tiempo dirá; quedan trece partidos todavía". Gómez comentó que en el Tenerife ha cambiado "casi todo" para poder dar forma a esa tendencia tan positiva. "Los jugadores somos prácticamente los mismos, pero es cierto que la mentalidad es muy diferente; ahora salimos a ganar los partidos, no dejamos que el rival nos someta, en casa somos mucho más fuertes, creo que somos mucho más agresivos y arriba somos mucho más verticales. Cuando un equipo se siente cómodo con su manera de jugar, da su mejor versión. Es lo que está dando ahora", finalizó Dani, que se ha consolidado como máximo goleador de la plantilla con ocho tantos, seis en Liga y dos en la Copa del Rey.