Baraja y Pacheta se contradicen por la calima

El entrenador del CD Tenerife, Rubén Baraja, ha asegurado que si la calima hubiese tenido incidencia en el transcurso del partido en el Heliodoro Rodríguez López hubiera afectado por igual a los dos equipos, puesto que es algo que solamente ocurre "puntualmente" en la Isla y sus jugadores tampoco están acostumbrados a jugar así.

En cambio, Pacheta da ventaja a los locales. En su alocución, el entrenador del Elche CF ha comentado que no sabe hasta qué punto ha influido en el encuentro, pero que "el que está acostumbrado se adapta más rápido" y que la respiración era más complicada en la situación en la que se disputó el encuentro en el Heliodoro.

Tampoco coincidieron del todo en su visión del partido. El entrenador blanquiazul ha relatado que considera que la victoria podría haber sido más amplia, puesto que en la primera parte el resultado fue "corto" por las ocasiones de gol que tuvieron. Mientras, Pacheta se refirió al gol local como "una aproximación" que no se puede considerar ocasión porque "viene en un córner y por un error nuestro, de esos que no se deben cometer". Además, ha resaltado que para ganar un encuentro no tienen que hacerlo "normal", sino que deben hacer "un gran partido".

Y eso es lo que considera Baraja que hicieron sus futbolistas. En este sentido, ha señalado que eran conscientes de que debían estar "muy concentrados" a la hora de ejecutar la presión alta, mientras que en la segunda parte "dejaron el partido abierto" cuando podían haber "matado" el encuentro. En esta línea, ha comentado que en la recta final el Elche CF ha "apretado al final", pero "sin grandes ocasiones".

El entrenador del Elche ha querido lanzar una advertencia a los suyos porque "todavía queda mucha liga" y deben ser de nuevo un "equipo duro y compacto", puesto que cuando empiezan "a pensar cosas distintas" les pasa lo que les ha ocurrido este sábado en el partido ante el CD Tenerife.

Esa misma línea argumental es la que defiende Baraja con su equipo, rechazando referirse al 'playoff' como nuevo objetivo. "Es momento de disfrutar de la victoria y de los carnavales sin pensar más allá", dijo cuando fue preguntado por la distancia con la sexta plaza.