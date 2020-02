Los primeros contactos confirman la dificultad de las renovaciones

"Todo el mundo quiere prosperar en su trabajo. De Primera hay interés", decía el pasado miércoles Luis Pérez en Cope. "Lo lleva mi representante. Me centro en el sábado y en acabar la temporada lo mejor posible", comentaba ayer Alberto. "Me gustaría volver a estar a las órdenes de Cervera", reconocía Aitor Sanz ayer en Canarias Radio. Tres casos que se complican, como bien sabe Juan Carlos Cordero.

Con los dos primeros ya habló el director deportivo, recibiendo mejores noticias en el caso del lateral que en el del central. En principio, ninguno de los dos habría firmado por otro equipo, pero se presume un preacuerdo del central con el que será su nuevo equipo para el próximo curso. "No puedo decir nada, hay que verlo todo, ponerlo en una balanza y ver dónde se decante", aseguraba ayer el majorero dejando el asunto en manos de su representante.

Él siente que no siempre se reconoció su rendimiento y entrega: "Todos podemos tener bajones, incluso personales como a mí por lo que pasó con mi hermano. No voy a decir nada a la gente, es libre de opinar y yo estoy tranquilo. Dentro del club me he encontrado a gusto muchas veces, otros no tanto, pero como todos en nuestros trabajos. El tiempo dirá dónde voy a estar".

Fue esta misma semana cuando Cordero se dirigió a él. Desde la pasada semana lo hizo con los agentes de Luis Pérez, que también finaliza contrato el 30 de junio y que espera a que fructifique alguna de las llamadas que ha recibido para dar el salto de categoría y jugar en Primera la próxima campaña. Su rendimiento, que ha mejorado exponencialmente con respecto a temporadas anteriores, despertó el interés de varios equipos desde el mes de octubre.

En el caso de Aitor Sanz, la complicación viene dada por el club que se ha interesado en sus servicios: el Cádiz CF. Ayer admitió el centrocampista que reunirse de nuevo con Álvaro Cervera es una idea que le atrae porque le une "una buena relación" con el técnico. "Me ha marcado mucho y me adapto a su filosofía de juego", admitió el madrileño quien se centra en hacer bien su trabajo porque "de esa forma no habría problema en renovar". Esa puerta tampoco la cierra, pero hace meses estaba más abierta.