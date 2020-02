Baraja aparca su renovación porque "no es el momento"

Rubén Baraja no quiere escuchar hablar de su renovación en el CD Tenerife. Entiende que, si el trabajo es satisfactorio, llegará de forma natural. Pero que no es el momento de abrir ese debate. "He dicho en varis ocasiones que no es momento de valorar mi situación. Hay mucho en juego y para estabilidad del club y plantilla hay que dale fortaleza al grupo, ya habrá tiempo de otros debates. Lo importante es el equipo, que se estabilice, tenga regularidad en el rendimiento y nos dé más puntos", comentó este viernes durante su comparecencia de prensa.

Fue incluso más allá en sus evasivas al manifestar que "no tiene significado hablar de esto ahora", puesto que él solo trata "de mejorar al equipo en el trabajo diario para que lleguemos concentrados a cada partido y que crezcamos, lo otro llega de manera natural y si las cosas van bien ya se hablará". Admitió, no obstante, el preparador pucelano, que se ha sentido "muy arropado" desde su llegada. "La gente valora nuestro trabajo. Eso siempre es atractivo para cualquiera, pero vivo el momento y el momento es el partido ante el Elche. Todo lo demás no se debe afrontar en este momento, hay cosas más importantes", concluyó.

En cambio, sí dio importancia a las renovaciones de los jugadores que acaban contrato el próximo 30 de junio. Fue esa una de sus peticiones a Juan Carlos Cordero porque "son cosas importantes que están en el aire y que le he trasladado al club para darle estabilidad, de presente y de futuro". A su juicio, "hay que solucionar aspectos de aquí al final de la temporada. Hablo de finales de contrato, jugadores a los que hay que dar tranquilidad y tomar decisiones porque nos darán tranquilidad sobre el futuro del equipo".

Uno de esos casos es el de Alberto Jiménez, al que todavía no da por perdido Baraja. "No hemos perdido a nadie, hablamos de supuestos y no me gusta hablar de supuestos. El club hará todo lo posible para que se sienta valorado e importante aquí. Luego está la decisión del jugador, la oferta y la demanda, pero su rendimiento está siendo estable y queremos que se alargue. Queremos que se quede aquí, el club lo está trabajando y veremos cuál es la solución final, pero el acuerdo debe ser entre dos partes, creo que él tiene disposición".