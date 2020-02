"Quiero estar en una tarima olímpica"

Habrá tercera tentativa olímpica. Atenery repasa su relación de amor odio con la capital cita con los aros. Su mirada ya está fija en la Ciudad de la Luz. "En Río -2016- era muy joven -21 años-. Lo pasé mal porque estuve a un pasito de poder estar. Luego, me reforcé. Tuve un buen año tras los Juegos. Iba con ganas de poder conseguir luchar por otros. Cuando ya empezó el clasificatorio, competí bien en una prueba y luego empezaron las lesiones. Cambiaron el sistema de clasificación, las categorías -pasó de 53 a 55 kilos- y todo se complicó bastante. Me duele muchísimo no poder estar en Tokio. No tenía garantizada la plaza, pero sí tenía bastantes posibilidades. Mis marcas son buenas para poder estar. En realidad, tenía que hacer mis mejores registros en competición, tal vez mejorarlos y ser estable. Las lesiones son lo que tienen. Está claro que yo quiero estar en unos Juegos Olímpicos. A mí ya no me llena acudir a un Europeo o a un Mundial. He ido a muchísimos. Tengo medallas en júnior, sub-23 y a nivel absoluto. Ya sé lo que es subir a un podio. Donde quiero estar es en una tarima olímpica. Es el sueño de todo deportista. Me marco París 2024. Tokio no ha pasado, pero este capítulo lo he tenido que cerrar porque tenía que avanzar psicológicamente. Cuando me opere y comience la rehabilitación, haré una planificación de todo y me pondré a trabajar. Seré más inteligente a la hora de entrenar y competir. Aprenderé de todo lo que ha pasado y lucharé por 2024. No me voy a rendir y buscaré la forma de estar allí".