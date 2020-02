Pacheta cree que Aitor Sanz y Milla son "de los mejores" de la categoría

José Francisco Rojo 'Pacheta', entrenador del Elche CF, elogió este jueves al CD Tenerife, por su reacción desde la llegada de Rubén Baraja, y a dos de sus jugadores en concreto: Aitor Sanz y Luis Milla. En su comparecencia de prensa previa a la visita al Heliodoro Rodríguez López, aseguró además que deberán ofrecer "la mejor versión" para puntuar en la Isla.

"Somos un equipo elástico y da igual que el rival sea de arriba o de abajo. Le exigimos que dé lo mejor. Eso demuestra que podemos ganar a cualquiera", expresó el técnico burgalés, quien tiene claro que no hay otra forma de afrontar el partido ante el Tenerife que hacerlo con la intención de "competir" de la mejor manera. "Luego la victoria llegará o no", dijo antes de rechazar los comentarios sobre su futuro porque no le gusta "especular" sobre su renovación con el club. "Estoy feliz en Elche y ya veremos qué pasa al final del año", señaló.

Pacheta afirmó que la situación clasificatoria del equipo, situado en zona de promoción, es "anormal", aunque la intención es "alargarla".En este sentido, indicó que el Elche está en una "situación ideal" para afrontar el último tercio de Liga y destacó que su equipo va a llegar a este tramo de la temporada "con jugadores frescos".

En cuanto al rival, destacó que el Tenerife está en una línea "ascendente" y es un equipo "muy rápido". También elogió a la pareja formada por los mediocentros Aitor Sanz y Luis Milla, de la que dijo que es "de las mejores" de la categoría. "A partir de ellos se organizan con cuatro jugadores que salen muy rápido y que son capaces de crearte muchos problemas", agregó.

No es el Heliodoro el campo que mejor se le da al Elche, si bien Pacheta precisó que esas cifras "están para romperlas". Para ello, pronosticó un partido atractivo porque en la forma en la que juegan "a tumba abierta", siempre pasan cosas y es difícil quedar 0-0. Su objetivo es tener "el control del partido a través del balón" y descartó cambiar a un estilo con menos riesgo al señalar que si supiera que colgado del larguero ganaban, haría "la del murciélago".

El entrenador descartó a Víctor Fernández para el partido por problemas físicos y confió en poder contar con el brasileño Jonathas de Jesús ante el Tererife, mientras Ramón Folch y Manuel Sánchez son duda.