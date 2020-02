Luis Pérez, "abierto a escuchar"

Juan Carlos Cordero no ha dejado pasar tiempo para encargarse de asuntos urgentes relacionados con el futuro del Tenerife, como la situación de los jugadores que, sin estar cedidos, finalizarán sus contratos el próximo 30 de junio. Uno de esos blanquiazules es Luis Pérez. El lateral derecho, líder de la plantilla en minutos jugados en Liga esta temporada, ya se ha reunido con el nuevo director deportivo del club para abordar una posible renovación. Aunque reconoce que tiene la aspiración de dar el salto a Primera División, firmando con otro equipo con vistas al curso venidero, asegura que está "abierto a escuchar" la oferta que le plantee el dirigente cartagenero.

"Me ha pedido que le escuche y así será", dijo ayer el futbolista en Cope sin entrar en más detalles para "no pensar en cosas que no tocan ahora", ya que su prioridad pasa por estar "centrado" en el trabajo diario, en dar continuidad a su notable rendimiento y en alcanzar el objetivo colectivo de la permanencia. "Lo que tenga que venir vendrá", añadió el sevillano. Y todo indica que podrá incorporarse a un club de la máxima categoría a partir de las próximas vacaciones de verano. Pérez nunca ha ocultado un deseo que ahora, por su respuesta en los partidos, parece tener más cerca que nunca. "Todo el mundo quiere prosperar en su trabajo, pero tampoco puedo decir que voy a ir a un equipo de Primera, porque no sé si eso pasará", declaró antes de admitir que ya tiene algunos pretendientes. "Han preguntado por mí, hay interés, pero eso lo lleva mi representante. Nunca me gustó enterarme de estas cosas. Prefiero estar al margen. Sé que hay clubes de Primera ahí, pero estoy centrado; un jugador debe tener la cabeza amueblada y yo la tengo", explicó.

Pérez reveló que Cordero se puso en contacto con su agente, Rodrigo Lovelle, "hace una semana" para iniciar las negociaciones. "Obviamente, siempre escucharé al Tenerife, porque estoy muy agradecido a este club y me considero un chicharrero más", afirmó Luis, que cumple su tercera temporada en el equipo blanquiazul. Queda por despejar la duda de si el club ha llegado demasiado tarde.