Félix Hernández: "No hay que relajarse por haber conquistado un título"

¿Ya está recuperado de la eliminación copera?

Desde el minuto uno posterior. Duele por cómo fue, pero competimos y lo que pasa es que hubo un error arbitral al final que no se tomó en cuenta. Es parte del juego: a veces fallan los jugadores, a veces nosotros y les tocó fallar a los árbitros.

¿Fue de las veces que más indefenso se ha sentido en una cancha de baloncesto?

No. Desgraciadamente, en toda mi trayectoria ha habido muchas situaciones como esa. También es cierto que ha pasado al revés, en las que ha habido decisiones de árbitros que nos han favorecido. Tengo claro que no hay predisposición arbitral. Si fuera así, sí estaría bastante fastidiado.

¿Le da vueltas a la jugada y de por qué no se señaló falta de Senglin sobre Konate?

Al final, lo que pienso es que no lo vieron. Sí lo ven, lo pitan, como pitaron la de Marcelinho Huertas, que fue una falta clara. La que le hicieron a Konate también era personal, pero no fue pitada. No le damos más vueltas. Si eso ocurre a mitad de partido, nadie se entera. Pero como fue la última jugada? Fastidia, pero como si hubiésemos tenido un tiro libre para ganar y no lo metemos.

¿Ha habido queja formal a la ACB por el arbitraje?

No. A veces hay charlas con el departamento arbitral y demás, pero en cosas puntuales como esta no tiene sentido protestar porque, primero, ya no se podría cambiar el resultado y, segundo, no son decisiones a posta. Si no creyésemos en la limpieza, seguro que no estaríamos aquí.

¿Cómo valora el cruce contra el Oostende en la Champions?

Habríamos estado contentos con las tres opciones porque lo que queremos a estas alturas de la temporada es que los viajes sean lo más benévolos posibles. Miramos más por la salud de los jugadores para poder llegar al final físicamente bien. Tanto Oostende, como Bonn y ya no digamos Burgos eran viajes cómodos. También me gustó la posibilidad, si somos capaces de ganar, de podernos medir al Zaragoza.

De aquí al final, ¿con qué resultados daría por bueno el año?

Debemos seguir compitiendo al máximo. Estar entre los ocho primeros y jugar los playoffs -Liga Endesa- sería un colofón hermoso para el club. Vamos a intentar por todos los medios estar en la Final a Cuatro de la Champions. Sabemos que cada año el nivel es mayor, pero hay que seguir compitiendo partido a partido. No va a ser fácil. Por el hecho de haber conquistado un título -Copa Intercontinental- no hay que relajarse, ni mucho menos. Somos ambiciosos.

Tras cuatro años en la BCL, si el equipo lo consigue por méritos propios, ¿tienen decidido participar en la Eurocopa?

Nosotros siempre lo hemos dicho, salvo un año que renunciamos a la Eurocopa porque había que defender el primer título de Champions. Si nos clasificamos para jugar la Eurocopa, por supuesto que la jugaremos. Esa es la idea. Si no, donde nos toque.

Con contrato hasta 2021, tanto Txus Vidorreta como el club cuentan con una ventana de salida antes del tercer año. ¿Confía en que siga en el Canarias?

Sí. Parte del éxito de este proyecto es la estabilidad. Eso lo dan los contratos de larga duración, no solo de los jugadores, sino del propio técnico. Nosotros le presentamos a Txus un dos más uno. Para dar, si cabe, más fortaleza al proyecto intentamos tener entrenadores y jugadores por muchos años.

¿Se le ha planteado ya la renovación?

Todavía no lo hemos hablado, pero todo se andará.