Sin compromiso con otro club

Rodrigo Lovelle, agente de Luis Pérez, reveló ayer en Radio Club que Juan Carlos Cordero ya le ha preguntado si el jugador se ha comprometido con otro equipo, dado que la reglamentación FIFA le faculta para ello a falta de unos meses para que expire su contrato con el Tenerife. El intermediario le transmitió a Cordero que "Luis no ha firmado con nadie", pero no negó el deseo del futbolista de jugar en Primera la próxima temporada. "Si sigue a este ritmo y a este nivel, abrirá por sí solo las puertas de la máxima categoría", expuso. Al respecto, comentó que ha recibido muchas llamadas para preguntar por la situación contractual de Pérez. En todo caso, no descartó al Tenerife.