Flavia Dias sigue vinculada al conjunto blanquiazul

Una semana después de que el Haris anunciara el cese de Flavia Dias como entrenadora del primer equipo, todo apunta a que la brasileña no marchará de la estructura y seguirá vinculada al conjunto blanquiazul. Su labor podría ser la de team manager en un staff en el que, contra todo pronóstico, coincidiría con su sucesor, Juan Diego García. Además, podría recaer sobre ella cierta potestad en el trabajo de la cantera tacuense.

Cambio de piezas, muy probablemente, sin precedentes en el deporte de élite. Después de sendas reuniones en las que se citaron en diferente espacio Directiva, Juan Diego García y Flavia Dias, se han aunado posturas en pos de preservar el buen clima que ha existido en el vestuario blanquiazul y, de paso, no prescindir de otra histórica del club del Pablos Abril. En los últimos cónclaves, los responsables del Sanaya Libby's La Laguna coincidieron en la conveniencia de que la brasileña formara parte del cuerpo técnico comandado por el onubense.

Aún está por definir el puesto que ocupará pero, presumiblemente será el de team manager, actuando como nexo entre la nodriza y cantera, y nunca de segunda entrenadora, posición en la que continuará Israel Martín. La que fuera central y capitana del campeón de la Copa 2017, en base a su experiencia con equipos de base, también apunta a estar presente en la labor cotidiana de la cadena de filiales blanquiazul.

"El Club Voleibol Haris ha llegado a un acuerdo para la desvinculación de Flavia Dias como entrenadora del primer equipo blanquiazul, al que dirigía en la máxima categoría del voleibol femenino español", rezaba el comunicado difundido por el conjunto blanquiazul en sus canales oficiales. Más allá del impacto que causó, sobre todo en las primeras horas, el documento dejaba lugar a la interpretación de que el cese en su actividad solo concernía al del primer equipo. Las declaraciones vertidas por el presidente David Martín a EL DÍA vinieron a refrendarlo: "La intención es que siga trabajando para el club".

No obstante, de la segunda parte del mentado documento, se podía extraer una conclusión bien distinta: "La entidad agradece a Flavia Dias su compromiso, entrega y trabajo realizado durante estos meses al frente del equipo tinerfeño, y le desea lo mejor en su carrera profesional y en sus proyectos venideros". La brasileña, en declaraciones a este medio, vino a asumir que no estaba muy por la labor de aceptar la primera propuesta que le hizo la directiva encabezada por Martín. "Por más que el club me siga manteniendo las puertas abiertas, mi decisión es no continuar", dijo.

El giro en los acontecimientos responde a un ofrecimiento mucho más sustancioso y provechoso para ella que el que se masculló en un primer momento. También a la humildad y carencia de resentimiento de Flavia, que la bajada de rango lo ve como una oportunidad de aprendizaje al lado de un experimentado Juan Diego García.



Al corriente de la cantera



Desde primer momento, la directiva blanquiazul, en su propósito de que el primer equipo cuente con canteranas, apostó por un cuerpo técnico que tuviera pleno conocimiento de su estructura de base. A Israel Martín, director técnico de cantera; y Flavia Dias, muy cercana a los filiales desde su etapa como jugadora, se le sumaba Patri Suárez, quien se hizo cargo del júnior y estaba en permanente sintonía con la brasileña.