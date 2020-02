Vuelve a mirar hacia arriba

No llueve tanto en el Clarinos Ciudad de La Laguna Tenerife. La segunda victoria seguida, lograda este sábado contra el Bembibre, significa para las moradas no solo un refuerzo clasificatorio en su propósito de disputar los playoff por el título (son octavas ahora mismo), sino que además sirve para que las laguneras palien los sinsabores de un par de semanas complicadas dado lo que el club adeuda a la plantilla, en buena medida a causa del retraso en la recepción de las subvenciones. "Después del parón y de una semana que no ha sido fácil a nivel mental era muy importante ganar", ha comentado en los medios oficiales del club, su entrenador Claudio García.

Un García que ha tenido que lidiar con una plantilla que, tras el parón de selecciones, "se sintió algo engañada al no haber cobrado en el momento que se le había prometido". "Se les había dicho que tendrían su nómina antes del día 10, pero con el retraso en la partida del Cabildo, no pudo ser. Algunas lo entienden pero otras, que están acostumbradas a tener su dinero el 1 de cada mes, no; el disgusto ha sido generalizado", comenta el técnico sobre una situación que ha llevado a que alguna que otra profesional haya decidido dejar de entrenarse. "Es que al final ya no sabes ni qué decirles para que te crean", añade en este sentido.

Y mientras en el club trabajan para ponerse al día con la plantilla, en los deportivo, el Clarinos afronta un tramo que, para García, será "decisivo" para mantener intactas las opciones de playoff del cuadro morado. "Esta victoria nos permite seguir en la lucha de los ocho primeros. Después del balance 0-5 que hicimos en enero nos tocaba recuperar y estos últimos resultados nos ayudan mucho", explica el responsable del banquillo isleño. "El grupo ha sido capaz de reponerse a las situaciones deportivas y mentales con una actitud muy buena, pero ya no solo ahora, sino durante toda la temporada. No se les puede achacar nada en entrega, trabajo y compromiso", añadió.

Sin tiempo para el descanso, el Clarinos empieza a preparar el partido del sábado, en el que las moradas reciben al Cadi La Seu (19:00 horas, Santiago Martín), ahora mismo empatado a 10 triunfos con las isleñas. "Ganando tres igual nos da para colarnos en el playoff, pero esos tres deben ser los de casa, y el de la Seu es el primero de ellos", apunta García.