Marisa, campeona de España

La veterana marchadora Marisa Pérez Belloch se convirtió ayer, en el circuito de Torrevieja (Alicante), en campeona de España máster de marcha en la categoría M40 y récord nacional en esta modalidad. La atleta lagunera vuelve a demostrar su enorme nivel y gran compromiso con el atletismo completando los 20 kilómetros en un tiempo de 1:49:52 y batiendo el registro de la deportista Olga Cabrera, 1:50.

"Salí tranquila y controlando porque esta es una distancia bastante larga y quería, sobre todas las cosas, poder acabarla. Además, no había preparado mucho esta prueba porque voy más encaminada al Campeonato de Europa y a distancias un poco más cortas. Tenía miedo y a la vez respeto. No me esperaba hacer esta marca", comparte minutos después de ?nalizar la competición.

Su próximo gran reto será el Campeonato de España de pista cubierta, del 6 de marzo, donde competirá en los 3.000 metros. También prepara el Campeonato de Europa de 3 y 5 km, entre el 15 y el 21 de marzo, y el europeo de 10km en ruta, entre el 2 y el 6 de abril. "Ahora toca recuperar un poquito porque se acercan grandes citas donde habrá mucho nivel", concluye la atleta.

Más allá de la participación de la de Aguere, Tenerife contó con más atletas

Por su parte, los jóvenes de la selección canaria pelearon por meterse en un caro top 10. En ese elenco se colaron Aythami Afonso, sub-20 del Arona (8º); Pablo González, sub-16 del Adasat Gran Canaria; y el sub-18 Rubén Martín, del TECA (6º). El resto de tinerfeños que tomaron parte en Torrevieja fueron: Sergio González (sub-16, 45º), Marcos Díaz (sub-16, 52º), Eduardo Mesa (sub-16, 54º), Lorena Mesa (sub 16, 62ª), Jorge Gutiérrez (sub-18, 21º), Daniel Lorente (sub-18, 22º), Jennifer Herrera (sub-20, 27ª) y Laura López (sub-18, 17ª).

Con estos últimos resultados, la selección canaria fue quinta en sub 20 masculino; novena en sub-20 femenino; octava en sub-16 masculino; y decimoprimera en sub-16 femenina.