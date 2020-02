Laso: "Competimos los tres días"

Pablo Laso se mostró exultante por el título conquistado ayer, si bien resaltó no solo el juego desplegado en la final, sino más bien el esfuerzo previo. "Lo primero es felicitar a mi equipo por un fin de semana magnífico en muchos aspectos y también por el trabajo anterior. Cuando llegas aquí, parece que el trabajo anterior se olvida y hay equipos muy buenos que no han conseguido llegar aquí. El partido contra el Bilbao fue el más difícil. Teníamos claro que era importante llegar como cabeza de serie y poder jugar el jueves. Todo mi staff ha estado magnífico y sin ellos habría gente que no hubiera podido jugar. Esto me enorgullece mucho, porque habla muy bien del grupo. Estoy muy contento de como hemos sido capaces de competir los tres días", dijo el preparador vasco.

Ya sobre el partido de ayer, resaltó que "ha sido en la línea del de semis". "Estuvimos sólidos defensivamente, por encima del acierto. Poco a poco tuvimos el acierto que ha abierto el marcador. Estoy muy contento con el trabajo de todo el equipo", expuso, antes de piropear a dos de sus veteranos. "No tenía dudas de que Felipe jugaría y que lo haría bien el tiempo que fuera. Cuando te vas haciendo mayor te cuesta más coger el ritmo, pero él hace un trabajo encomiable para poder ayudar al equipo. El fisio ha trabajado más que en su vida, con muchos tocados. Felipe se merecía un torneo como éste, que la gente le valorara y no sólo por el torneo, sino por su trayectoria", dijo de su capitán, antes de tirarle flores a Carroll: "La confianza que tenemos en Jaycee es que si hay un último balón en el último segundo queremos que la tire Jaycee. Él nos trasmite esa confianza en el día a día, es humano y puede fallar, pero no dudamos nunca de su profesionalidad. Siempre ha sabido ser "importante" para nosotros y valoramos mucho ese aspecto de él".

Mientras, Luis Casimiro, preparador del Unicaja, felicitó al Real Madrid. "Ha jugado muy bien. Eso sí, no estoy nada satisfecho, no me gusta perder, menos en una final y de la forma que lo hemos hecho. Hay que valorar que el Real Madrid ha tenido mucho acierto desde los tres puntos, con canastas sobre la bocina que nos han castigado mucho", dijo.