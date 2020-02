Fuera del rectángulo

Francis díaz. "No supimos matarlo". El técnico blanquiazul, Francis Díaz, valoró con insatisfacción el encuentro frente al Madrid. "Hubieron dos partes diferenciadas. Trabajamos durante la semana para obtener la pelota; por eso metimos gente con más pausa con la pelota. Tuvimos ocasiones para matar el partido, pero no pudimos". También habló de la actuación arbitral y de las 21 faltas en contra que les fueron señaladas en la segunda mitad. "Eso te va minando. No se nos permitía lo mismo; creo que la colegiada no estuvo igual para los dos", apostilló.

Paola hernández. "Mejor de media punta". La canterana Paola Hernández aseguró estar "muy contenta por la confianza" que están depositando en ella. "Mientras que juegue, me da igual la posición; no me gusta exigir nada; no obstante, me gusta algo más jugar en la media punta", aseguró la internacional.

Exblanquiazul. Sin cara a cara con Tui. La mediocentro gallega Sara Tui, que cambió el Egatesa por el Madrid CFF en el mercado estival, no estuvo ante su exequipo, tal y como sucedió en la primera vuelta. La tuidense sigue lastrada por una microrrotura en su isquio, cosa que le impide ejercitarse junto a sus compañeras.

Convocatoria. Las invernales, fuera. Francis Díaz optó por dejar fuera de la convocatoria a Kayla Adamek, Katie Murray, Rafaela Ancheta y Tata Matveeva. Las tres primeras llegaron en el pasado mercado invernal;_la georgiana lo hizo en el de la 2018/19. En el caso particular de Ancheta, única que desde el inicio tenía ficha A, no ha debutado. Por su parte, Adamek se estrenó en la Copa. Mientras, Murray sigue inédita.

Ambiente. La afición responde. Unos 500 espectadores aprovecharon que la entrada era gratuita para asistir al importante encuentro de su equipo.