Concepción deja abierta la puerta a su continuidad

Miguel Concepción tomará más adelante la decisión de presentarse o no a la renovación del consejo de administración que se producirá en 2021. En la presentación de Juan Carlos Cordero como nuevo director deportivo del CD Tenerife, el presidente apuntó todavía no tiene claro si será "bueno para el club" y también para él que prolongue su mandato, al que accedió en febrero de 2006. Eso sí, advirtió de que es partidario de no dejar proyectos a medias, como el de las obras de mejora de la Ciudad Deportiva Javier Pérez.

"Las elecciones serán para 2021. Ya se fijará la fecha. En ese momento no sé si será bueno para el Tenerife o para mí volverme a presentar. Es una decisión que no tengo tomada. Pero sí me gusta terminar los proyectos. Y veremos en qué estado se encuentra la Ciudad Deportiva. Estamos a todo ritmo para ver si, por lo menos, el próximo año podemos disfrutar de algunas de las fases", comentó sin dar una respuesta "definitiva" acerca de su continuidad en el cargo.

Lo que sí espera es comenzar la próxima temporada con un Tenerife convertido en un verdadero aspirante al ascenso a Primera División. Para ello optó por cambiar a Víctor Moreno por el recién llegado Cordero. "Cuando comenzamos una temporada, todos los presidentes tenemos el mismo objetivo, dar la campanada y subir de categoría", admitió Concepción. "En este caso, creo que al Tenerife ya le toca confeccionar una plantilla, tener un equipo técnico y luchar por estar del décimo puesto para arriba".

La responsabilidad recaerá en un director deportivo que "reúne las condiciones que necesita el Tenerife ahora mismo". De Cordero destacó, entre otras cosas, su amplio conocimiento del "fútbol de España y de la categoría" y la estrecha conexión que suele establecer con los entrenadores y los futbolistas. "Tiene mucho conocimiento del fútbol de España y de esta categoría, y es un profesional cercano al futbolista. Si busca a un jugador y llega a un acuerdo con él, no se lo entrega al entrenador y ahí acaba su relación. Es muy cercano al vestuario. Hace equipo, hace bloque y también colabora mucho ayudando al equipo técnico de alguna manera, dentro de su campo y de sus obligaciones; y eso es lo que necesitamos, que haya unión, una comunión entre jugadores, plantel técnico y director deportivo, porque eso nos ayudará a conseguir los objetivos", explicó el dirigente palmero.

Precisamente, según Concepciñón, el talante de Cordero podría marcar una diferencia respecto a la manera de proceder del anterior director deportivo, Víctor Moreno. "Son diferentes perfiles a nivel de trabajo", opinó el presidente. "Juan Carlos se implica en la convivencia de los jugadores, quienes ven que el director deportivo está ahí para cualquier consulta, para estar con ellos, para ayudar... No es que Víctor Moreno no lo hiciera en algún momento determinado, pero quizás son diferentes características. Víctor trabaja mucho en el despacho, en las nuevas formas del fútbol, desde otra perspectiva... Sí veo más próximo a lo que nosotros queremos, en cuanto a la comunión con la plantilla, el perfil de Juan Carlos Cordero".