"Es positivo saber que Mumbrú tiene confianza en mí"

Tuvieron contra las cuerdas al Real Madrid durante varios minutos. ¿Satisfechos?

Bueno, al final siempre buscas ganar todos los partidos posibles, pero también sabíamos que la Copa es una competición a la que equipos como el Real Madrid vienen para ganarla, y que iba a ser un partido complicado. Hicimos lo que pudimos, lo dimos todo y por esa parte estamos bastante contentos.

En Liga Endesa tampoco mucho más se les puede pedir?

No. Hemos hecho una muy buena primera vuelta que nos ha permitido llegar hasta aquí, y aunque más recientemente hemos tenido algún partido malo y, sobre todo alguna lesión como la de Brown, hemos seguido confiando en lo que hacemos.

¿Y particularmente, qué análisis hace Sergio Rodríguez de su rendimiento en estos meses?

Estoy tratando de adaptarme cada vez más a la Liga, evolucionando y hacer cada vez más cosas. Y mientras eso siga sucediendo yo estaré contento.

Pero supongo que no resultará sencillo tener minutos con Axel Bouteille?

Sí, está claro que es complicado. Es uno de los máximos anotadores de la ACB, es nuestro killer por fuera. Pero es positivo saber que esos minutos siempre están ahí, y que Álex [Mumbrú] tiene mucha confianza en mí, y cuando te dan esa confianza es mucho más sencillo evolucionar y no estancarse.

Con un 48% de efectividad en el tiro de tres da la sensación de que podría lanzar más?

Quizá no se dan tantas opciones por nuestro estilo de juego, con una posición de tres en la que no se juega mucho el pick and roll. Pero lo trabajo para disponer de la confianza necesaria para que cuando me lleguen esos tiros, meterlos.

¿Le sorprendió la eliminación del Canarias?

No, pero porque esto es la Copa, y justo un día antes le sucedió lo mismo al Barça. Cualquiera puede ganar a cualquiera, algo que ya se viene viendo en la ACB.

¿Vio casi en primera fila la jugada polémica final?

Sí, pero al final el detalle se tiene que ver por detrás. Es muy complicado qué pitar en ese momento. No sé si habría que consultar o no el Instant Replay, pero a la vez entiendo a los árbitros, porque usarlo siempre es como si pusiera un poco en tela de juicio su toma de decisiones? Es muy complicado.

¿Ve haciendo al Canarias algo importante en lo que queda de temporada?

Claro, por supuesto. Seguro que todavía la afición estará apenada y triste por la eliminación, pero no hay que olvidar que apenas cinco días antes habían ganado la Copa Intercontinental. Han funcionado bien todo el año y esto solo ha sido una piedra. Volverán a dar de qué hablar.

¿Firmaría ahora mismo un playoff de cuartos entre el Iberostar y el Bilbao?

Antes de nada firmaría el playoff. Sería curioso y bonito, pero queda mucho camino y nosotros trataremos de seguir firmando victorias. Siempre nos hemos arrimado al cholismo y queremos ir partido a partido, y llegar a esas eliminatorias sería algo bonito para muchos de nosotros que no hemos llegado hasta ahí nunca.