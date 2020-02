Vidorreta, irónico y resignado

Visiblemente enfadado, sin entrar al trapo de manera ostensible , pero irónico en su discurso. Así se presentó Txus Vidorreta, entrenador del Iberostar Tenerife, en sala de prensa tras el choque. "Quiero felicitar al Andorra, a Ibon Navarro y a sus jugadores por la victoria. Ha sido un partido muy igualado en el que podíamos haber ganado cualquiera de los dos", dijo de entrada el preparador aurinegro. "Nos vamos con la cabeza alta y satisfechos de no tener ningún lesionado para lo que queda por delante, que es una ventaja de que te eliminen en la primera jornada", añadió tratando de ver la jugada medio llena.

Ya fue algo más directo el entrenador canarista cuando se le cuestionó por el estado anímico de su vestuario. "Al principio estaban muy enfadados", expuso antes de sacar a la palestra un apunte referido a los tiros libres. "Desde el empate a 59, son datos, ellos han lanzado 16 libres y nosotros solo tres", dijo sobre las faltas señaladas. Ya en relación a la jugada final, Txus se limitó a atender a lo que habían dicho. "No voy a enseñar el móvil como el año pasado, pero todo el mundo me dice que la acción final es un antideportiva clara. Yo no la he querido ni ver y he pasado página; estoy aquí por obligación", dijo en clara sensación de hastío por las decisiones de los colegiados.

Salió Vidorreta en defensa de Huertas. "Tengo un base, que parece que es bueno, porque ha hecho 20 puntos y 12 asistencias, es el manejador del balón de mi equipo y ha tirado dos tiros libres, cuando los manejadores del rival han tirado 18. Felicitar al Andorra, y pasar página, que es lo que toca", dijo.