"Es un error y te vas para casa"

Resignado. Así se le veía a Aniano Cabrera tras la derrota. "Es una lástima porque veníamos con mucha ilusión de hacer un buen torneo. Dentro de no haber hecho un buen partido y que nos ha faltado algo de energía, hemos podido competir hasta el final, engancharnos varias veces y hemos tenido nuestras opciones de poder ganar", argumentaba el director deportivo canarista, que aboga por "resetear ahora lo más rápido posible"

En relación a la jugada polémica del final, Cabrera fue directo. "Ha sido falta personal. Un error y ya está. No podemos hacer nada, no se pitó falta, no es revisable. Un error y te vas para casa", dijo encogiéndose de hombros. Sobre esa acción, se le preguntó si el CB Canarias tenía previsto presentar alguna queja. ¿Para qué? El partido acabó, y al final hay un denominador común, el mismo árbitro que nos pitó el año pasado en Madrid [en la semifinal de la Copa de 2019], nos dirigió otra vez en esta ocasión", expuso en relación a Antonio Conde.

Para el director deportivo canarista, los errores de los colegiados son "una parte del sistema". "No hay nada que veamos extraño; unas veces te dan, otras te quitan. Son parte del juego y también deciden. Y hoy hemos tenido mala suerte en esa decisión final que, tras no hacer un gran partido, nos hubiera dado la posibilidad de poder ganar", argumentó. En esa misma línea admitió que Huertas estaba "cabreado". "Un jugador que tiene tanto tiempo el balón en las manos y solo tira dos tiros libres, es normal que sienta rabia", dijo.

Ya sobre el futuro más inmediato, Cabrera pide "resetear lo más rápido posible". "Vienen las ventanas y luego pensar de nuevo en la Liga y en los playoffs de la Champions", recordó, aunque ahora mismo es incapaz de decir si este parón "viene bien o mal". "Se han perdido tres de los últimos cinco partidos, pero todos a cara o cruz, y eso demuestra que el equipo llevaba un buen ritmo competitivo". "Hay que pensar en el partido del Joventut en casa", añadió.