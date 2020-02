El entrenador del Rayo no se habla con su presidente

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, nunca deja indiferente. En su rueda de prensa de este sábado, apenas pudo hablar del CD Tenerife y del partido que afronta este domingo en el Heliodoro Rodríguez López. Su relación con Cobeño, director deportivo del club, o con el presidente Raúl Martín Presa coparon la atención después del estallido del caso Advíncula. "Nos hemos acostumbrado a que no haya más que cosas malas. Después de tantos acontecimientos negativos te acostumbras a que casi nada te sorprenda. La peor situación que hemos vivido es la pérdida de Leo (Ulloa). Pero el equipo está bien, sabe aislarse", comentó al ser cuestionado por la peculiar semana que ha vivido su equipo.

Desvelados unos audios en los que Cobeño criticaba al técnico, este restó trascendencia a esa situación. "Yo personalmente hay cosas a las que le doy mucha importancia y otras que me parecen chorrada", expuso pidiendo que "cada uno aguante su tirón y su responsabilidad". Pero en la misma respuesta confirmó lo que él mismo considera "un secreto a voces", la falta de sintonía con Martín Presa: "Con el presidente ya sabéis que no hablo". La explicación resultó aún más contundente, puesto que aseguró que la decisión era suya. " Yo soy mayor de edad y decido con quién quiero hablar y con quién no, aunque sea mi jefe. Es una decisión mía personal. Basada por supuesto en muchísimas cosas. Esto no es una cuestión de levantarse una mañana y decir... no. Cuando yo llego a esa decisión es por muchas situaciones. Y cada día que pasa me reafirmo más en mi decisión. Se lo dije a él. Tienes dos opciones, o aguantar esto o echarme y traer a otro entrenador con el que puedas hablar", manifestó.

Jémez se quejó por la falta de argumentos de los dirigentes, algo que debía haber sucedido "por pura necesidad y por dar una explicación". En este punto, se mostró irónico con los periodistas al asegurar que le hacía "mucha gracia" que siempre le preguntaran "por cosas de ellos". El entrenador rayista pidió autocrítica. "Nosotros somos generadores de problemas en vez de solucionadores. Nos generamos muchos problemas a nosotros mismos y es porque no se hacen las cosas bien. En cuanto se hagan las cosas bien, con sensatez, con lógica, con consenso... vamos a mejorar mucho", señaló admitiendo a continuación que se le ha pasado por la cabeza dimitir. "Lo piensas, pero plantearme seriamente si me voy a ir, no. Siempre he dicho que para irme me lo tienen que pedir mis jugadores. ¿Hay alguna otra opción de que dimita? No te voy a decir que no, pero tiene que pasar una catástrofe", concluyó.

Con la baja de Ulloa, el ataque franjirrojo queda resentido. Dada la situación, Jémez pide "a alguien" porque si se ha perdido un futbolista "lo normal es que venga uno. Y como ya se cometió el error con Bebé, espero que no lo volvamos a cometer". Eso sí, pidió "alguien importante que mejore lo que hay y dé un salto de calidad. Y si el club no está dispuesto a pagar eso, es mejor que no traiga a nadie".