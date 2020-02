El Iberostar ultima detalles para su cita de cuartos

Todo preparado para la batalla de los cuartos de final. El Iberostar Tenerife ha llevado a cabo esta mañana su última sesión preparatoria de cara al duelo que en la tarde este viernes (18:00 horas) le medirá al MoraBanc Andorra por un hueco en la semifinal de la Copa del Rey de Málaga. Los aurinegros se han ejercitado en el escenario del choque, el Martín Carpena, en un entrenamiento que le ha servido a Txus Vidorreta para insistir en algunos aspectos del rival, y también para despejar la duda sobre si podrá contar o no con Dani Díez, baja las dos últimas semanas por unas molestias en la zona lumbar. El descarte deberá comunicarse antes de las 13:00 horas.

"Ya queda poquito y tenemos muchas ganas por jugar y hacerlo bien", señalaba antes del entrenamiento Santi Yusta, para el que "por mucho que se le haya ganado al Andorra en su cancha", el duelo de esta tarde no se asemejará al de hace dos meses. "Ellos tenían muchas bajas allí y será totalmente diferente, muy duro en el que ambos saldremos a darlo todo", señaló el madrileño. Para el alero, en el vestuario "no se piensa" en la condición de favorito que muchos otorgan al Iberostar. "Vamos a hacer nuestro juego y tendremos que salir a darlo todo porque ellos también lo harán con el cuchillo entre los dientes". En este sentido Yusta admitió que "firmaría" hacerlo "en todos los partidos" como lo hizo en el duelo jugado en Andorra, cuando acabó con 19 puntos, haciendo cuatro triples en el último cuarto. "Estar aquí me motiva y me ilusiona, pero lo primero y más importante es ayudar al equipo", expuso. "Debemos centrarnos en nuestro juego", añadió.

Por su parte, Sasu Salin también espera "un partido duro", contra un adversario que "viene jugando muy bien". "Todos los partidos serán complicados y necesitamos jugar nuestro mejor partido del año", aclaró el finés, que espera estar liberado "para hacer mis cosas", en referencia a la posible preocupación andorrana por frenar la aportación de Shermadini. "Ellos también tienen un gran juego interior, pero igualmente a exteriores peligrosos como Hannah y Senglin", añade el nórdico.

El propio Salin y Yusta esperan tener un apoyo mayoritario de la grada del Martín Carpena. "Cuanta más gente nos apoye, mejor; es un plus para nosotros", señaló el alero madrileño, mientras que Sasu también cree que "viejos conocidos" de su etapa en Málaga respaldarán hoy al Canarias. Eso sí, el finés matiza en otro aspecto. "Que Dani, Gio y yo conozcamos los aros de esta cancha, no ayuda mucho. Ayuda más que esta sea mi sexta Copa", añadió.