Cordero sella en Tenerife su fichaje hasta 2023

Juan Carlos Cordero y el CD Tenerife decidieron en el día de ayer unir sus caminos. La visita relámpago del profesional murciano le permitió reunirse en persona con Miguel Concepción, presidente de la entidad blanquiazul, y visitar por la tarde las oficinas del club en el Heliodoro Rodríguez López para cerrar un acuerdo que, como informó EL DÍA en su edición del pasado miércoles, se prolongará hasta el 30 de junio de 2023.

La oficialidad del fichaje se esperaba para el día de ayer, pero quedó aplazada para mejor momento. La cercanía del encuentro con el Rayo Vallecano será motivo de debate antes de determinar si se da a conocer a lo largo del día de hoy o se aguarda a la próxima semana, momento en el que el nuevo director deportivo tinerfeñista regresará a la Isla y será presentado de forma oficial. Ese día, el de su puesta de largo en la sala de prensa del Estadio, podría ser el lunes o el martes.

En esta ocasión no ha habido casting. Cordero era el candidato número 1 y Concepción quería cerrarlo durante esta semana para que iniciara lo más pronto posible el trabajo en el área deportiva tinerfeñista. Ayer, después de realizar consultas con gente de confianza y de conocer algo más el club y el entorno gracias a exblanquiazules con los que guarda una gran relación, el murciano se desplazó a la Isla. Llegó por la mañana en un vuelo procedente de Madrid, se reunió con el presidente para cerrar los últimos flecos del acuerdo y presentarle un esbozo de su plan de acción antes de pasar por la sede.

Allí conoció el que será su lugar de trabajo, así como a la cúpula en la estructura administrativa de la entidad. Pasadas las ocho de la noche abandonó el Heliodoro sintiéndose ya director deportivo del CD Tenerife. En el acuerdo definitivo quedó plasmado el número de ayudantes de su confianza con los que contará (inicialmente estaba previsto que fueran dos), así como los profesionales que ya trabajan en el club que se sumarán a la nueva estructura del área deportiva.

Cordero no estará presente en el Tenerife-Rayo Vallecano de este domingo, pero tiene previsto viajar el lunes a la Isla para incorporarse de forma definitiva a su nuevo cargo. La apuesta de la entidad blanquiazul por él es fuerte, puesto que sus emolumentos serán más altos que los de sus antecesores en el cargo. No obstante, alcanzar un punto de encuentro no ha resultado difícil dada la predisposición de ambas partes para iniciar un proyecto en común.

En su primera comparecencia, el que fuera director deportivo de Ciudad de Murcia, Granada y Cádiz podría anunciar ya la reestructuración que llevará a cabo en el área deportiva. Sus siguientes misiones pasarán por afrontar las renovaciones de los seis jugadores que acaban contrato (Dani Hernández, Carlos Ruiz, Aitor Sanz, Suso, Luis Pérez y Alberto), así como tomar una decisión sobre la continuidad de Rubén Baraja al frente del primer equipo blanquiazul. Cordero no tiene tiempo que perder.