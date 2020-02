Vuelta a una cancha de contrastes

Una cancha con buenas vibraciones recientes, pero también con cuentas pendientes. A poco menos de 48 horas del estreno en la que será su cuarta Copa del Rey consecutiva, el Iberostar Tenerife tomó contacto con el parqué del José María Martín Carpena, una pista que le trae a los aurinegros sensaciones encontradas. Y es que si bien los laguneros han ganado en sus dos visitas más recientes al recinto malagueño, aún perdura entre sus cicatrices el revolcón sufrido en la el torneo del KO de 2014, cuando, ya sin Blagota Sekulic de camino al Fenerbahce turco, los pupilos entonces dirigidos por Alejandro Martínez, cayeron por un contundente 102-60 frente al FC Barcelona.

Datos, a fin de cuenta, insustanciales cuando llegue este cruce de cuartos para el Iberostar. Un choque grabado a fuego ya en el vestuario canarista. "Estamos con muchas ganas de luchar y jugar; solo pensamos en el partido del Andorra", señalaba anoche Tomasz Gielo. "Quitando el lunes, desde el martes ya estamos pensando en el partido del viernes, nos dará tiempo de prepararlo bien", añadió uno de los capitanes, Álex López, que dejó bien claro que la opción de pasar a semifinales no distrae a los canaristas. "Para poder pensar en el sábado primero hay que ganar el viernes, por lo que si no lo haces, no sirve de nada mirar otro cruce", explicó el lagunero, quizá con "un poco más de motivación e ilusión" que otros al tratarse la de Málaga, como sucede con Gielo, de su primera Copa del Rey. "Es como un carnaval de baloncesto y lo queremos disfrutar, pero también demostrar que tenemos mucha hambre", añadió el polaco.

Cuestionados por los principales poderes del conjunto del Principado, López y Gielo apuntaron cuestiones diferentes, aunque con cierta relación. "Andorra es un equipo muy físico y atlético, y defenderá duro, por lo que debemos limitar nuestras pérdidas. Debemos estar listos mental y físicamente para una batalla que durará 40 minutos", dijo el polaco. Y si la máxima propuesta por el ala pívot no se cumple, pues "parar su juego en transición", según promulga Álex. "Son muy rápidos y verticales, con jugadores en la línea exterior que pueden anotar en carrera desde la línea de tres, como Hannah, Senglin y Massenat, todos ellos muy ofensivos", argumentó el tinerfeño. La teoría ya está encima de la mesa, ahora falta aplicarla.

El Andorra, sin Jelinek

Mientras, el rival canarista de mañana, el MoraBanc Andorra, prefirió entrenarse por la mañana en su cancha y viajar por la tarde hasta tierras andaluzas. Llegaron anoche los andorranos a Málaga sin David Jelinek, que no ha superado el virus que lo tiene fuera de combate desde el pasado fin de semana.