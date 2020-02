Vidorreta: "Será un partido diferente al de la Liga"

Máxima igualdad, y sin referencias válidas. No se fía en absoluto Txus Vidorreta, técnico del Iberostar Tenerife, de los pronósticos que colocan a su equipo en la final de la Copa del Rey, ni tampoco de cierto favoritismo aurinegro para el duelo de mañana contra el Andorra a tenor de la victoria en el duelo liguero que enfrentó a ambos hace un par de meses (76-86). "Será un partido muy distinto porque ellos no tenían ni a Tyson Pérez, ni a Moussa Diagne ni a Bandja Sy; y con nosotros no estaba Aaron White. Y en una posición tan importante en el basket moderno como es la de cuatro, hay muchas novedades", ha argumentado esta mañana el preparador canarista. "Vamos a ver un encuentro muy diferente al que vimos allí, pero evidentemente a nosotros nos gustaría que el final fuera el mismo", insistió.

Para Vidorreta, el de este viernes será un duelo "muy igualado". "Ellos están con 12 victorias, solo una menos que nosotros; y los dos mantenemos la misma línea de crecimiento. Será un encuentro tremendamente parejo, en el que los dos tenemos nuestras opciones", explica el técnico canarista, para el que "ganará el que esté más concentrado y tenga más acierto; como suele suceder entre equipos de similar perfil".

Cuestionado por los vaticinios de colegas de banquillo que ven al Canarias en la final, Vidorreta dejó claro que él y los suyos tratan de estar "un poco al margen de todo eso". "Sabemos que estamos haciendo un buen año, jugando un buen baloncesto, y que cuando estamos bien atrás somos sólidos, ya que de lo contrario sufrimos como cualquier equipo; pero creo que estamos al 50 por ciento en nuestra eliminatoria", apunta el responsable del banquillo tinerfeño. Eso sí, Txus recuerda que el hecho de que "por primera vez en 10 años el Madrid y el Barça vayan por el mismo lado del cuadro, es una posibilidad más para el resto de equipos", aunque advirtió que "el Unicaja" va por su "lado del cuadro" y en este sentido "los organizadores suelen rendir por encima de su nivel".

Por todo ello, Vidorreta afronta este primer partido de la cita de Málaga con la misma humildad de siempre. "Lo que buscamos sobre todo es ganar el viernes, no pensar en el domingo; ya que los equipos de nivel medio necesitamos ir día a día más que cualquier otro. En ningún caso podemos descansar ni relajarnos, ni pensar en un título cuando tenemos un partido muy serio contra el Andorra. Solo está permitido pensar en un partido contra un rival que está igual que nosotros, con mucha moral", fue su argumentación.