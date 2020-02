Suso Santana aísla al grupo de la salida de Víctor Moreno

Ni frío ni calor. La plantilla del Tenerife respeta "la decisión del club" sobre la salida de Víctor Moreno de la dirección deportiva blanquiazul. "Nos guste o no, es la decisión que se ha tomado", se limitó a exponer el capitán Suso Santana aclarando que el grupo no está "ni bien ni mal" por ella, sino "apartado" de esa cuestión. Sí reconoció que el pasado lunes el presidente Miguel Concepción mantuvo un almuerzo con los capitanes en el que les pidió que mantuvieran "la tranquilidad" respecto al futuro. "Pero es que no creo que la salida de Moreno influya ni tenga nada que ver", dijo.

El dirigente palmero comentó en esa reunión que el consejo de administración tiene la intención de renovar a los cuatro futbolistas que ostentan la capitanía en la plantilla tinerfeñista. No obstante, el de Taco prefirió no corroborar esa afirmación escondiendo tras una sonrisa el asunto. "Hablo por mí y digo que quiero terminar mi carrera aquí. Ya veremos si puede ser o no, pero ahora solo pienso en el partido del domingo", comentó Suso tratando de llevar la comparecencia a la parcela deportiva.

Y es que el 10 blanquiazul tiene claro que el Tenerife ha vuelto a la senda correcta, pero no ha recorrido todo el camino. "Ganamos fuera al Extremadura y dimos un buen golpe, pero tenemos que seguir en esta línea de trabajo; seguir con el mismo perfil porque no estamos en una buena posición", recordó. La prudencia viene alimentada también por la escasa renta que ha logrado sobre el descenso el conjunto insular pese a su espectacular mes de enero. En este sentido, Suso considera "fundamental" sumar una nueva victoria "para salir de abajo, porque seguimos solo con tres puntos de ventaja sobre el descenso".

La doble visita al Heliodoro del Rayo Vallecano y el Elche tampoco cambia el rumbo al futbolista tinerfeño, para el que "el partido más importante es el más cercano". Ni hablar de batalla de los seis puntos "porque la última vez no nos salió bien", dijo recordando las derrotas ante el Oviedo y el Extremadura en apenas cuatro días durante la primera vuelta.

Para mantener la línea positiva de las últimas fechas, Suso apuesta por mantener el nivel de exigencia. "Se ha visto un equipo solidario y trabajador, sólido y compacto en todas las líneas. Somos un bloque, defendemos mucho mejor que antes y ahora estamos enchufando las ocasiones que tenemos", comentó para describir el momento actual del Tenerife.