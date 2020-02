Pina avala el fichaje de Cordero

La carrera de Juan Carlos Cordero ha ido unida durante muchos años a Enrique Pina. Compartieron el éxito efímero del Ciudad de Murcia, club que rondó el ascenso a Primera en la temporada 06/07, y luego recuperaron al Granada CF para llevarlo desde Segunda B a la máxima categoría. También participaron en la recuperación del Cádiz CF, donde coincidieron con Álvaro Cervera, para sacarlo del pozo de bronce y convertirlo en lo que es hoy en día, el principal candidato a dar el salto a la elite del fútbol español.

Por eso, si hay un personaje adecuado para hablar del que puede convertirse en nuevo director deportivo del Tenerife es el empresario murciano. "Juan Carlos (Cordero) es una persona muy responsable, con un currículo amplísimo, y que conoce muy bien el mercado", explica a EL DÍA agregando que ha conseguido "todos los objetivos planteados" y que "muchos jugadores de los que ha elegido luego se han convertido en grandes traspasos, siempre después de ofrecer rendimientos buenos".

Por eso, Pina es capaz de asegurar que "el Tenerife puede estar muy tranquilo porque se lleva a un gran profesional". En este sentido, llega incluso a exponer que "su lugar debería ser la dirección deportiva de un Primera División, pero grande, y al Tenerife, aunque ahora esté en Segunda, lo considero entre esos clubes". De ahí que remate su afirmación asegurando que Cordero "se ajusta a lo que necesita el Tenerife porque está muy preparado y puede lograr el objetivo".

El ascenso, sin duda, es esa meta tan ansiada. "En Segunda A todos los equipos comienzan con el ascenso en la cabeza porque está demostrado que no hay rival fácil y que hasta los recién ascendidos pueden aspirar, que no por ser mayor ciudad, estadio o afición tienes más posibilidades. Pero el Tenerife puede y debe aspirar a dar el salto", comenta el hombre que ya logró llevar al Granada a esa cima y que sueña con hacer lo mismo en el Cádiz.

Tal es su objetivo ahora: regresar a la entidad cadista. "Mi salida coincidió a los pocos meses con que le rescindieron el contrato. No cabe duda de que fue un capricho de Manuel Vizcaíno, que luego ha perdido todos los juicios hasta que declararon nulo su despido. Y yo no he estado en ningún club porque quiero regresar al Cádiz, donde hubiera contado con Juan Carlos porque es un profesional al que le tengo gran consideración", argumenta Pina, quien ha recomendado a su amigo que no pierda la oportunidad que se le presenta en la Isla.



Ha hablado con él



"Hemos estado hablando, porque tenemos una gran relación que va más allá de lo profesional. He conocido toda la situación y le he animado a ir al Tenerife. Ahora mismo su futuro está allí. Por amistad, que jamás puede confundirse con el egoísmo, no le puedo decir que espera ante una oferta como esa. Prefiero tener la conciencia tranquila. Ir es lo mejor que puede hacer", desveló el expresidente del Ciudad de Murcia y el Granada sobre su conversación con Cordero.

Además, garantizó la separación de caminos entre ambos. "Él va a ser absolutamente independiente, sabe estar en cada momento en su sitio y no va a necesitar ayuda para elegir bien", aclaró Pina, quien destacó "la cantidad de contactos" que tiene el futurible para el área deportiva blanquiazul a la hora de afrontar cada mercado de fichajes.

En cuanto a su forma de trabajar, describió a Cordero como una "mezcla de despacho a la hora de negociar y estar en contacto con agentes en el mercado con el día a día". El empresario considera que "no puede faltar esa conexión diaria con los entrenamientos, con los problemas cotidianos que surgen en un vestuario y con el apoyo al entrenador" para perfeccionar el funcionamiento del equipo en la competición.