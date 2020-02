García arriba para pelear por "lo máximo"

El Sanaya Libby's La Laguna sorprendió ayer a propios y extraños con un inesperado relevo en su banquillo. Por la mañana anunció el acuerdo de desvinculación con la brasileña Flavia Dias y poco después la contratación del entrenador onubense Juan Diego García.

Dias deja el conjunto blanquiazul tercero en la Liga Iberdrola, a apenas tres puntos del Menorca y a 11 del líder Logroño. Precisamente, con el conjunto riojano tuvo su última experiencia el andaluz: fue el pasado curso y conquistó el triplete -Supercopa de España, Copa de la Reina y Liga-.

García, también con bagaje en las ligas belga y peruana, así como con la selección española, dirigió la práctica en el Pablos Abril. Tras esta, explicó a los medios de comunicación que "los objetivos son los máximos: ganar todas las competiciones en las que el equipo esté presente. Entrenamos para eso", manifestó.

La ambición casa con un sello, el suyo, que predispone para el "día a día", incluso para el "entrenamiento a entrenamiento. Hay que buscar dar ese 100% en cada práctica que hagamos. Si nosotros logramos eso, estaremos preparados".

De manera primigenia, la idea es "tener un equipo que sea duro y agresivo en la red. Contamos con un promedio de altura bastante interesante y creo que eso tiene que ser un arma a nuestro favor". Para desvelar más sobre el esquema que desea desplegar sobre la cancha, "primero hay que analizar bien cómo estamos a nivel de juego. Me gusta mucho revisar las estadísticas y los vídeos. Materialmente, no he tenido tiempo de poder ver mucho", precisó.

Cuestionado sobre lo trasladado a sus nuevas jugadoras, Juan Diego dijo que incidió sobre "los ilusionantes retos" que a la entidad se le presentan por delante: "la Copa de la Reina", entre el 28 del presente mes y el 1 de marzo, "y la fase regular de la Liga". En esta última, "tenemos la posibilidad de subir algún peldaño más. Ahora mismo, hay que pensar en el partido del próximo fin de semana, que jugamos contra un rival directo -Alcobendas- en la clasificación".



Llegado desde tierras helvéticas

El nuevo técnico blanquiazul comentó que las últimas 24 horas habían sido "un poco intensas. Llegué el lunes por la noche de Suiza. Estuve allí viendo entrenamientos del actual campeón". Mientras, "ayer" -por el martes- concretó su incorporación. "Fue todo muy rápido", aseguró un preparador al que también cogió desprevenido la decisión sobre Dias. "Una destitución en voleibol suele sorprender porque no somos un deporte en el que se suelan dar este tipo de situaciones".

García no habló en exceso con el presidente del Haris, David Martín. "Fue algo inmediato. Nos conocemos del año pasado, de haber compartido en la selección sub-17. Sé de la exigencia de este club".