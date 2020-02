El VIR aterriza en el fútbol sala en la Copa de España

La Copa de España de fútbol sala que se disputará en Málaga, del 5 al 8 del próximo marzo, servirá como pistoletazo de salida para el VIR (video instant replay), nuevo sistema de arbitraje que, si la FIFA lo estima oportuno, podría ser utilizado también en el próximo Mundial de Lituania.

Según indicó Pedro Galán, presidente de la Comisión de Árbitros de fútbol sala de la RFEF, a los medios del organismo, se podrá en marca este sistema, que es una propuesta que se ha hecho a la FIFA "a través de su comité técnico de árbitros".

"A similitud del baloncesto, el árbitro va a poder tener una revisión instantánea de la jugada siempre y cuando lo crea conveniente y, además, la novedad este año es que el entrenador podrá pedir una vez a lo largo del partido que se revise una jugada determinada", indicó.

"Estamos pendientes de la aprobación final de FIFA, porque además FIFA quiere que España sea ese motor de esa implantación y por eso va a utilizar la Copa de España para ver cómo funciona y poder ellos aplicarlo en el Mundial de Lituania", apuntó.

Galán precisó los casos en los que intervendrá el VIR: situaciones de gol o no gol, de tarjeta roja directa, de final del partido con el cronómetro en marcha o no, de errores de identidad en amonestaciones y en penaltis, pero no en cuanto a la falta en sí, sino al lugar donde se ha producido, si ha sido fuera o dentro del área.

Los cuartos de final de la Copa de España se disputarán el jueves 5 de marzo (Movistar Inter-Palma y Jaén Paraíso Interior-Viña Albali Valdepeñas) y el viernes 6 (levante-ElPozo Murcia Costa Cálida y Barça-Osasuna Magna). Las semifinales se jugarán el sábado 7 y la final el domingo 8.