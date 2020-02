Muñoz, un anticipo prometedor para el CD Tenerife

Javi Muñoz, centrocampista cedido al Tenerife por el Deportivo Alavés en el reciente mercado de enero, debutó como jugador del equipo blanquiazul el pasado sábado, en la visita al Extremadura. El madrileño se mostró "muy contento" por su aportación y, sobre todo, por el triunfo; y afirmó que el representativo podrá ir a "mucho más" si mantiene su actual línea de rendimiento y resultados.

"Estoy muy contento", comentó respecto a sus minutos en el estadio Francisco de la Hera. "Me sentí muy bien y estoy con ganas de continuar aportando", apuntó el autor de la asistencia que aprovechó Dani Gómez para anotar su primer gol en ese encuentro. "Me he incorporado muy bien al grupo, la adaptación ha sido buena y he venido a aportar desde el minuto uno", remarcó el nuevo portador del dorsal 7 de la plantilla.

En cuanto a su función en el césped, recordó que puede actuar en "cualquier parte del centro del campo", incluso en un trío de volantes, como pasó en Almendralejo. "Ahí estoy cómodo", señaló.

Lo cierto es que su entrada en el terreno coincidió con la ruptura definitiva del partido a favor del Tenerife, justo cuando el rival trataba de acercarse al empate (1-2). "Sabíamos que el Extremadura iba a dar un paso adelante y, por momentos, nos acosó un poco, pero el míster intentó coger otra vez el control, me puso y recuperamos la ventaja de dos goles".

Para Muñoz, la del pasado sábado fue una cita "muy importante" en la que el Tenerife se presentó con la idea de "conseguir los tres puntos". Una vez conquistado ese objetivo, aseguró que el equipo no se va a relajar. "Estamos centrados en el partido de este domingo (ante el Rayo Vallecano), porque queremos seguir en esta dinámica".

No obstante, Muñoz prefirió no establecer metas a medio plazo. "Tenemos que estar tranquilos y seguir trabajando para intentar alargar la racha positiva que tenemos lo más que podamos, pero no creo que tengamos que mirar más allá", declaró pensando solo en el compromiso más cercano, el que le espera al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López frente al Rayo. "Será un partido bastante difícil y queremos trabajarlo bien para que el equipo compita y pueda conseguir los tres puntos", insistió Javi antes de destacar el papel que está interpretando el público. "Si conseguimos hacernos fuertes en casa, va a ser espectacular. La gente nos va a ayudar bastante".

Con apenas una semana en el club, el mediocentro ofensivo calificó como "espectacular" el ambiente que se ha encontrado en su nuevo equipo. "Hay un buen grupo, el ambiente es espectacular. Creo que el Tenerife va cada vez a más y si sigue en esta línea, seremos un muy buen equipo", opinó.

¿Con qué techo? Sin apartarse de su lectura realista, el protagonista tampoco puso límites. "Veo mucho potencial en la plantilla y creo que este Tenerife puede ir a mucho más si sigue en esta línea, pero la realidad es que tenemos los puntos que tenemos y para ir más arriba hay que estar centrados y seguir sumando", señaló.