El Canarias es fiel a la costumbre

Cada título lleva a un agradecimiento. Eso quiso hacer este lunes el CB Canarias tras haber conquistado el domingo su segunda Copa Intercontinental, visitando el Cabildo Insular, institución que hizo posible la celebración en Tenerife de dicho evento. Así, la plantilla al completo, cuerpo técnico y directivos han sido recibidos en el salón noble de la institución insular por su presidente Pedro Martín, acompañado por una representación de todos los grupos políticos representados en la citada entidad cabildicia, así como por las máximas autoridades del Ayuntamiento de La Laguna. "Estamos aquí una vez más en lo que creo que ya es una buena costumbre, y esta vez lo hacemos también para agradecerle al Cabildo la posibilidad de haber coorganizado la competición", señalaba el máximo responsable canarista, Félix Hernández.

"Ustedes son una parte importante de Tenerife, y les recibimos para darles las gracias. Hay una cancha más grande que en la que juegan, y que no tiene paredes: es la del corazón de tinerfeños y tinerfeñas, incluso los que no saben de baloncesto y se sienten orgullosos cuando oyen su nombre fuera de aquí", reconoció Pedro Martín durante la recepción de este lunes. Unos halagos que se tomó de buen grado Hernández, pero dejando claro que su club "debe tener los pies en el suelo y saber que esto no es lo normal", si bien dejó claro que seguirán "trabajando para que momentos como estos ocurran más a menudo".

Según relató Hernández, "FIBA ha dicho que este ha sido un evento top, nos ha felicitado tanto al club como a Ideco, que se ha involucrado en él; lo que demuestra que la Isla está a un gran nivel para organizar competiciones de este tipo". Pero el presidente canarista tuvo igualmente palabras de agradecimiento para con su plantilla. "Ya el director deportivo se acordó tras la final del equipo del año pasado, que es el que nos puso en disposición de jugar al Intercontinental. Yo lo hago extensivo, pero también recalco que el mérito es de ustedes, porque la implicación que este grupo está teniendo con el club y la Isla no está en los contratos", apuntó.

Por su parte, el técnico Txus Vidorreta reconoció que "estar en el Cabildo" supone "un honor" para él y los suyos. "Es cierto que somos una familia y eso se puedo ver después de la final, tras la entrega de medallas, ya que incluso muchos de nosotros y de nuestros hijos nos sentimos tinerfeños de corazón", dijo el preparador del Iberostar, que resaltó la "forma increíble" en la que "se ha conjuntado la plantilla" y dejó claro que él y los suyos irán "a tratar de ganar el viernes en la Copa" al Andorra.