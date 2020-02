La venganza se sirve... en casa

Hoy puede ser un gran día -otro más- para el CB Canarias y el basket isleño. Esta tarde el cuadro lagunero afronta la conquista de la que sería su segunda Copa Intercontinental, un asalto al que los de Txus Vidorreta llegan con un sinfín de motivaciones. Por un lado, el hecho de conquistar un título de carácter mundial, por el otro, hacerlo (como ocurriera en el entorchado de hace dos años) al calor y empuje de su afición, y además el poder saldar cuentas pendientes. Y es que la escuadra aurinegra se las verá con la Virtus Bolonia, el equipo que le dejó con las ganas de llevarse la última Basketball Champions League hace poco más de nueve meses.

Se antoja harto complicada la empresa para los aurinegros, que encaran su cuarto encuentro en apenas siete días, con el añadido de que en los tres anteriores (incluso el del viernes pese a la diferencia final en el marcador) ha debido realizar un esfuerzo mayúsculo. En parecidas circunstancias se encuentra la Virtus, para la que será su tercer compromiso desde el miércoles por la tarde, si bien su semifinal ante el San Lorenzo le requirió de un desgaste menor.

El de hoy es un encuentro para líderes, para jugadores que no se arrugan en los momento importantes. Y de esos el Iberostar Tenerife posee unos cuantos en su plantilla, desde Marcelinho Huertas, pasando por Gio Shermadini e incluso Sasu Salin, al que no le temblará el pulso en los momentos calientes. Pero además los canaristas pueden sentirse reforzados en esa batería de aportación visto lo sucedido el viernes. Y es que ante el Rio Grande, la segunda unidad de los isleños se fue hasta los 69 puntos, con Yusta, Lundberg y Guerra acumulando entre los tres 62 tantos y 77 créditos de valoración.

El de esta tarde, al menos sobre el papel, el Iberostar se las verá con un adversario completamente distinto al Rio Grande. La Virtus es un conjunto ordenado y con clase, labrado por Sasha Djorjevic y que viene dando productividad a la millonaria inversión realizada en verano. Líderes destacados de la Lega y candidatos al título de la Eurocup, los italianos tampoco se parecen demasiado al cuadro físico que tanto hizo sufrir a los laguneros en Amberes. Hoy, en la guerra de guerrillas, la pizarra de los entrenadores tendrá mucho que hablar.

Dos piezas claves

Lo que también condicionará el choque es la presencia de Dani Díez en los locales y Milos Teodosic en los transalpinos. En la teoría la ausencia del base serbio condiciona más a la Virtus, que aún así posee en otro veterano, su compatriota Stefan Markovic, un recambio de garantías. En el Canarias, por su parte la no presencia del alero madrileño (que no termina de superar sus problemas lumbares) deja huérfano a Vidorreta de uno de sus mejores tiradores y también el de un evidente plus en el rebote. Pero es que además la baja de Dani obliga a una recolocación del roster para cumplir con los cupos mínimos. El viernes el sacrificado (en beneficio de Alberto Cabrera) fue Georgios Bogris, si bien hoy los aurinegros seguramente requieran de un juego interior de mayor físico. La venganza se sirve, en casa, a partir de las 7 de la tarde.