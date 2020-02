Mosquera: "Abandonamos el plan"

Manuel Mosquera se quedó con la sensación de que el Extremadura no fue ayer fiel a su filosofía y se perdió en el intento de querer resolver demasiado pronto el partido. "Tenemos que pensar que, aunque salgamos muy bien al campo y metamos al rival en su área, no tenemos por qué ir ganando a los 10 o 15 minutos", explicó el entrenador del Extremadura. "Tenemos que saber cocinar y madurar los partidos, y si va 0-0, hay que seguir. Sin embargo, esta vez tuvimos prisas por convertir al rival en un equipo menor, prisas por avasallarlo. Y el Tenerife se sacudió muy bien ese inicio", continuó el gallego. "No importa que un rival reaccione bien ante un buen inicio nuestro. Lo que hay que hacer es mantener el resultado, porque con un 0-0 siempre somos un equipo muy fuerte. Pero fuimos cometiendo errores y teniendo desajustes, fuimos por partes a la presión... No le quito méritos al Tenerife, pero nosotros abandonamos nuestro plan y nuestra manera de entender esto", concluyó el preparador local.