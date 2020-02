Tenerife se prepara para las mínimas

La Piscina Municipal Acidalio Lorenzo de la capital chicharrera será testigo hoy del OpenTFE2020 Fundación Disa Santa Cruz de Tenerife, primera prueba a nivel nacional que dará opción a conseguir las marcas mínimas de cara a los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio. Diez nadadores irán a por el billete, cuatro de ellos figuran en el plantel del Midayu. Además, el importante evento acuático, que contará con 173 nadadores de 23 equipos diferentes, también albergará en sus calles a deportistas sin ningún tipo de discapacidad, lo que lo convierte en una cita inclusiva.

La Sirenita Michelle Alonso tiene a tiro hacerse en su especialidad, 100 braza SB14, con mínima B (1:19,52); no obstante, la del Midayu no descarta ir a por el 1:16,33 en el que se cifra el registro A. En esta cábala, será importante tener en cuenta que la Acidalio Lorenzo no es de las piscinas rápidas, cosa que sí la del Distrito Sur; lo que dificultará ver súper marcas.

Por su parte, Judit Rolo tendrá que lidiar una vez más con la desventaja de medir 1,32 y no un centímetro menos, que le daría la opción a competir en una categoría más acorde a su condición. Sin embargo, la Mariposa se centra en la prueba homónima de S7 para ir a por la B (37,71).

Las dos tinerfeñas también estarán pendientes de las evoluciones de los fichajes foráneos del Midayu. Por un lado, la paralímpica más laureada de todos los tiempos, Teresa Perales, que irá a por la mínima B de 50 espalda S5 (47,49); crono que ya ha obtenido durante los entrenamientos. Mientras, Iván Fernández competirá en 50 espalda S4, especialidad que tiene 42,42 y 48,26 como mínimas A y B, respectivamente.

La representación tinerfeña también vendrá dada por clubes como el Ademi, Real Club Náutico de Tenerife, Teneteide y ADSC. Mientras, siete llegan procedentes de Gran Canaria; Las Palmas, Cludeon, La Vida en Positivo, Enagracan, Schamman, Discarucas y Carucagua. El resto llega procedentes de la península: Gades (Cádiz), Galaico (Vigo), Fuenlabrada (Madrid), Sabadell (Barcelona), Ardoik IK (Navarra), Mataró (Barcelona), Aquatic Campanar (Valencia), Fidias (Córdoba), Mareastur (Oviedo), Marbella (Andalucía) y Aquarium (Alicante).

De los clubes peninsulares proceden seis nadadores más que intentarán sendas mínimas para las Paralimpiadas. Miguel Ángel Martínez irá a por la marca A (46:49) o B (52:38) en espalda S3; David Leveq irá a por dos: 100 mariposa S10 (58,60-59,00) y 50 libres S10 (23,60 y 24,92); José Antonio Marí luchará por las mínimas en 50 libres S9 (25,61-26,15) y en 100 mariposa S9 (1:01,01-1:02,01); Guillermo Miquel se focalizará en 50 libres S9 (25,61-26,15); Sebastián Rodríguez, a por la de 200 libre S5 (2:42,36-2:54,37); mientras, Óscar Salguero piensa en hacerse con el crono necesario en 100 braza SB8 (1:10,12-1:12,40) y en 200 individual estilos SM9 (2:17,66-2:23,21).

Pase lo que pase hoy, los atletas de la selección española de natación adaptada tendrán más oportunidades de asegurar su presencia en las Paralimpiadas. De hecho, el póquer del Midayu asistirá a varios eventos que se celebrarán en península en las próximas fechas.