Baraja considera que la goleada es abultada

Rubén Baraja le otorgó "mucho valor" al triunfo en la visita al Extremadura, pero no quiso fomentar la euforia con su valoración del partido, ya que al Tenerife no le conviene relajarse. "Esto sigue", advirtió el técnico en la sala de prensa del Francisco de la Hera.

"La primera parte fue buena en cuanto al resultado", dijo refiriéndose al 0-2 parcial. "Tuvimos llegadas, pero ellos también apretaron. Luego, con los dos goles a favor, en el descanso hablamos de no echarnos atrás, sino de adelantar líneas para atacar mejor, pero llegó la acción del penali y tuvimos tres o cuatro minutos de cierto descontrol", añadió en un análisis inicial. "Pero luego el equipo retomó la senda en la que estaba y, con el Extremadura con uno menos y con espacios, pudimos matar un partido difícil incluso teniendo superioridad numérica".

El vallisoletano remarcó que "era importante ganar" por el hecho de añadir tres puntos a la clasificación y derrotar a un rival directo. Pero no pasó por alto el factor añadido del golaverage, ahora del lado de los blanquiazules. "Así todavía es más positivo", dijo Baraja antes de reconocer que la goleada fue demasiado abultada. "La diferencia en el resultado no es real, porque se dieron muchas circunstancias: tuvimos fortuna en el inicio para ponernos por delante, llegó la jugada del penalti a nuestro favor, que fue claro... Luego, en la parte final buscamos una mayor diferencia de goles para estar más tranquilos. Pero el resultado refleja algo que no pasó en el partido, porque el Extremadura trabajó bien, buscó el gol en el inicio de la segunda parte... Sin embargo, nuestro tercer tanto fue claro para definir el encuentro. El resultado es muy bueno por los tres puntos, porque ganamos fuera y porque los chicos están contentos, pero queda mucho por delante y hay que seguir trabajando".

Ampliando su valoración, el técnico destacó el "buen inicio" de año que está protagonizando el Tenerife, con tres triunfos en Liga en el Heliodoro, el empate en el derbi y la victoria en Almendralejo "Se trata de alargar las inercias positivas para seguir sumando puntos y crecer como equipo. Necesitábamos un partido completo fuera de casa. En Huesca merecimos mucho más y en Las Palmas, jugando con uno menos, tuvimos opciones para ganar. Esta vez supimos jugar el partido ante un rival intenso, un equipo que aprieta y que no te deja jugar. Son tres puntos de mucho valor, pero esto sigue", insistió.

Pasando a algunos nombres propios, explicó el motivo por el que se decantó por Shaq Moore para el puesto de extremo derecho en el partido ante el Extremadura. "Tanto de lateral como de siete, ha demostrado en Liga y en Copa que nos da algo diferente a Suso. Tiene ritmo, tiene ida y vuelta, tiene trabajo y energía... Además, esta vez le acompañó la suerte de llegar al gol con eficacia", detalló Rubén.

También se refirió Luis Milla, del que destacó su influencia en el equipo en una temporada en la que tuvo ofertas para marcharse en el mercado de invierno. "Necesitamos que se sienta querido y valorado, y estamos en esa línea en este momento para que mantenga su nivel competitivo. Sabemos que Luis tiene compromiso y en este partido hizo el gol de penalti en una fase importante".

Por último, señaló que Nikola Sipcic, otro de los titulares en Almendralejo, "venía compitiendo bien", especialmente en el encuentro anterior con el Sporting; de ahí que se ganara un lugar en la alineación titular. Además, mencionó a Dani por sus dos goles y a Joselu por su incansable trabajo.