El Iberostar conecta el chip ganador

Sin red pero con la mayor ambición posible. El Iberostar Tenerife llega esta noche a su primer encuentro del presente ejercicio en el que solo le vale ganar. Los aurinegros afrontan la semifinal de la Copa Intercontinental, una competición que ya saben lo que es levantar, ante el Rio Grande Valley Vipers, en un duelo donde los de Txus Vidorreta deben imponer su estilo de juego para tratar de plantarse en la final del domingo. El desconocimiento mutuo entre ambos, el cansancio (por partidos y largos viajes), y el estado anímico de ambos conjuntos serán factores a tener en cuenta en el envite de hoy.

Más allá de la motivación extra que supone el poder levantar un título y el plus que puede significar el jugar con el calor de la grada, es una incógnita saber qué Iberostar se verá hoy. Los isleños acumulan dos derrotas seguidas en apenas 48 horas (83-87 contra el Barça y 98-96 frente al Brose) y aunque su técnico ha asegurado que la "moral del equipo sigue intacta", dicha sensación tendrá que ser refrendada esta noche contra un adversario que llega a la cita sin presión alguna. Todo, sin dejar de lado el cansancio que el cuadro lagunero acumula tras los dos citados choques, no solo por su breve lapso en el tiempo, sino también por el esfuerzo máximo desplegado en sendas contiendas que no se dilucidaron hasta el suspiro final. Que a Huertas y a Shermadini no le pesen las piernas, la recuperación de Dani Díez (tras sus problemas de espalda) y que el desvanecimiento de Salin el martes haya quedado en un simple susto son parámetros a cumplir casi de forma obligada para los tinerfeños.

Se las verá la escuadra canarista con un conjunto cuya filosofía de juego, especialmente por el estilo que predomina en la G-League, es antagónica en relación con la que promulgan los isleños. Los números lo dicen todo, ya que el Rio Grande Valley promedia este curso nada menos que 115,8 puntos por partido (aunque encaja 119,8). Evitar un partido alocado de ida y vuelta, y llevar las posesiones lo más cerca posible de agotar la posesión de 24 -pero sin caer en la telaraña física que probablemente teja el rival- se antojan como aspectos claves. Un buen scouting del rival, más necesario que nunca, pero en el que apenas ha habido posibilidad de incidir, puede inclinar igualmente la balanza hacia un lado u otro.

Solo con 10 jugadores

También debería explotar el Canarias la endeblez que viene mostrando recientemente su contrincante de hoy, campeón el año pasado de su liga, pero que tras ver como se le desmantelaba buena parte de su plantilla en verano, ahora marcha penúltimo (de un total de 13 equipos) en su Conferencia Oeste. A eso se añade que los texanos han llegado a la Isla sin dos de sus mejores jugadores -una plantilla de diez-, Michael Frazier y William Howard, los denominados two-way y que en estos últimos encuentros se han vestido con los Houston Rockets de la NBA, la franquicia a la que se encuentra afiliada el rival canarista. Además es duda William McDowell-White, con molestias.