Manuel Mosquera: "El Tenerife compite muy bien, con Baraja es más agresivo"

Alcaraz por Ramis, Oltra por Parralo... ¿Se siente un superviviente dentro de tantos cambios?

Lamento cada destitución. Por otra parte, hay que darle la bienvenida al siguiente. Yo también sustituí a un compañero. Es ley de vida dentro de una profesión complicada. Pero en algún momento habría que hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo. Comprendo a todas las partes y sé que hay presiones y una sensación de vacío por el miedo a lo que pueda pasar, pero si un entrenador tiene una forma de trabajar y su estilo se ve pero los resultados no acompañan, lo ideal sería mantener la idea y ese trabajo siempre que todas las patas del proyecto no fallen. Ahí habría que discernir. Pero estas reflexiones a veces son utópicas.

El Extremadura es el único de los últimos once clasificados que no ha tomado esa decisión.

Y eso me habla de coherencia. El club está siendo un ejemplo. A nadie le gusta perder y a nosotros no nos gusta estar dos o tres semanas sin ganar. Sin embargo, aquí todos tenemos la sensación de que las cosas van bien, de que el camino marcado es el correcto en cuanto a juego y a puntos, y que eso nos va a dar frutos para cumplir el objetivo. Estamos convencidísimos de que lo vamos a lograr. Pero para eso, el club ha estado firme con el entrenador y con los jugadores, hemos confiado unos en otros. Y todo es porque el equipo se ha comportado siempre de una forma muy buena, más allá de que los resultados nos hayan ido mejor o peor. Y no está siendo nada fácil. Además, si luego vemos a qué equipos tenemos siempre al lado, el Dépor, el Tenerife, el Oviedo, el Racing o el Málaga, nos parece aún más increíble. Salvo algún partido malo en el que no fuimos nosotros mismos, en los demás sí cumplimos siendo un equipo agresivo, fuerte mentalmente, presionante... Aquí somos todos una piña.

Repiten como locales tras ganar al Lugo. ¿Qué partido espera?

Hemos entrado en una fase nueva de la competición y ahora te juegas mucho en cada partido, pero al mismo tiempo no los consideramos finales, porque no podemos meter en la cabeza de los jugadores un abismo del que nadie va a salir, sino al contrario. Te enfrentas a equipazos y todos tienen sus necesidades. Una de las cosas más importantes es ir partido a partido. Es algo que llevamos a rajatabla.

¿Tiene la sensación de que se enfrentan al mejor Tenerife?

Lo veo muy bien, me gusta mucho. Y digo lo mismo del Tenerife al que nos enfrentamos en la primera vuelta (1-2), con López Garai. Me gustaba el estilo que proponía. Era un estilo definido, jugaban bien. Pero por unos partidos que no salieron, se metieron un poco abajo y todo fue más complicado. Ahora, el Tenerife también compite muy bien. Con Rubén Baraja juega muy bien, porque sus equipos siempre son más agresivos.

¿A qué jugador destacaría? ¿Le preocupa el momento de Joselu?

En el Oviedo no le estaban saliendo las cosas y ahora lleva cuatro goles. Pero el Tenerife tiene grandes jugadores, no uno solo. Hasta hace un año trabajé en los filiales del Deportivo y, por ejemplo, seguí a Dani Gómez en el Castilla. Me gustaba mucho. Pero luego tienes a Suso Santana, que tiene el ADN del Tenerife y es muy importante en todos los sentidos. Se ve que lleva un plus por todo lo que es la Isla. Y podría nombrar a Luis Milla, al que conozco muy bien, a Ortolá, que se maneja muy bien con los pies. Me gustan los fichajes que suele hacer el Tenerife.

¿Será una permanencia cara?

Siempre decimos que va a estar más cara porque está todo igualado y los de abajo estamos sumando, pero siempre hay una fase en la que los enfrentamientos se hacen más duros. Al final, entre ocho y nueve equipos estarán peleando para evitar los cuatro puestos. Aquí tenemos experiencia y sabemos que la clave es tener mucha fuerza mental y no pensar que cada partido que pierdes es definitivo. Es un mensaje muy importante para mí.

Se le ha dado bien el Tenerife. Le ganó la temporada pasada en el Francisco de la Hera y en este curso, en la primera vuelta.

La verdad es que hay muchas conexiones entre el Tenerife y el Extremadura. Y yo también tengo las mías de mi etapa como jugador. Hay una en particular, la de mi debut en Primera División con el Compostela. Fue en un partido de la primera jornada de Liga (1996/97) en el Heliodoro Rodríguez López y nos llevamos un 6-0 redondito. Siempre lo recuerdo como mi estreno, pero para nada fue el día soñado. Jugar contra el Tenerife siempre fue complicado.

Era el Tenerife de Heynckes.

Todo un equipazo. Pero te digo más. Mi primer enfrentamiento con el Tenerife no fue ese. Y lo guardo como si se hubiera jugado ayer. Me refiero al playoff de ascenso y de permanencia con el Deportivo (1990). Fuimos a jugar a la Isla. Estaban Rommel Fernández, Felipe Miñambres... Empatamos a cero y pensamos que ya teníamos el ascenso en la mano. Pero luego metió Eduardo Ramos en Riazor y nos fastidió. Ese fue mi primer enfrentamiento en Tenerife. Yo era un chaval de la cantera y para mí fue una locura subir al primer equipo y estar en el campo en el que había visto jugar a Rommel Fernández, Felipe Miñambres, Chapi Ferrer... Esa concentración en Tenerife, en un hotel de Las Caletillas, se me quedó grabada. Estuvimos cuatro días con Arsenio Iglesias. Volvimos a casa pensando que nos habíamos llevado un buen resultado y luego nos quedamos fuera, con el Tenerife en Primera y nosotros en Segunda.