Comninos: "Será una Copa Intercontinental muy competitiva"

¿Qué se espera la FIBA de esta Copa Intercontinental?

Para nosotros es un evento muy importante en el que reunimos a los ganadores de competiciones de diferentes competiciones, más el vencedor de la NBA G-League. Y hemos decidido hacer este evento en Tenerife, donde sabemos que tienen una gran experiencia en organizar partidos destacados y en su seguimiento. Por eso esperamos que se trate de un gran escaparate para este torneo.

¿Se puede considerar que Tenerife se ha convertido de los sitios preferidos para la FIBA?

En los años pasados ya organizamos otra Final Four, la de la BCL de 2017, y además la de otra Copa Intercontinental, aunque con un solo partido. Y, por supuesto, la Copa Mundial femenina. Tenemos claro que Tenerife posee un montón de experiencia y conocimiento para organizar este tipo de partidos. Por eso lo vimos como una oportunidad de continuar con esta colaboración, tanto con el Iberostar Tenerife como con las autoridades locales.

¿Se puede considerar al Iberostar Tenerife como el favorito para este torneo por el hecho de jugar como local?

Creo que este año estamos ante una Copa Intercontinental muy competitiva. Tanto el Iberostar como Bolonia son dos conjuntos muy fuertes, y también lo son San Lorenzo y Rio Grande. Creo que veremos cuatro partidos muy disputados que permitirán a los aficionados ver baloncesto de mucha calidad. Esperemos que, como tratamos de hacer siempre, disfruten y vivan una gran experiencia.

Parece que este torneo no termina de tener un formato definido. ¿Qué es lo que pretende la FIBA de él?

Es una buena pregunta. Ahora, después del torneo que el Iberostar le ganó al Guaros en 2017, nos hemos decidido por este formato de Final Four con el fin de dar cabida al campeón de la G-League. Pero a la vez esperamos que en un futuro podamos incluir igualmente a los campeones de otros continentes dentro de nuestro objetivo de expansión por todo el mundo.

Después de varios años de caminos separados, ¿se hace obligado que FIBA y Euroliga lleguen a un acuerdo?

Esto es algo que no se puede responder sin entrar en conjeturas. Creo que lo importante es que los respectivos responsables trabajen en la dirección correcta para hacer lo mejor para el baloncesto. Por nuestro lado vamos a seguir apoyando y desarrollando a la BCL, y espero que podamos ofrecer las mejores condiciones para que los clubes se decidan a participar en nuestras competiciones.

¿Qué debe mejorar en la BCL?

Cada años tratamos de mejorar en todo, pero después de cuatro años todavía somos una competición muy joven. Cada temporada dialogamos con los clubes y los demás estamentos para encontrar qué es lo importante para hacer cada vez una mejor competición. Tenemos muy en cuenta lo que nos hacen llegar tanto los clubes como las diferentes ligas, y a partir de ahí buscar las soluciones necesarias para alcanzar esa mejora.

¿Y se plantean cambiar el número de participantes?

No. Tenemos 32 equipos y no pensamos hacer ningún cambio. Creo que no es positivo para una competición europea cambiar el formato de competición a menudo, porque eso eleva el nivel de confusión. Se debe mantener el formato todo el tiempo posible y solo cambiar cuando se produzcan necesidades muy radicales.

No se ha quedado muy conforme el Iberostar Tenerife con algunos arbitrajes recientes. ¿Están los colegiados a la altura de lo que pretende la competición?

En un partido todo el mundo debe rendir lo mejor que pueda. Los entrenadores, los jugadores, los árbitros.... Todos necesitan hacerlo lo mejor posible. Por supuesto que cuando se comete un error, ese error hay que evaluarlo y tratar de mejorar para que no se vuelva a repetir o su efecto sea mínimo. Sabemos que este siempre es uno de los aspectos más importantes en una competición, y por eso estamos en continua conversación con los clubes para tratar de ofrecerles los mejores servicios.

Lo que sí vienen haciendo, en la web de la competición, es admitir esos errores...

Sí, tenemos un apartado en nuestra web que denominamos tough calls ('llamadas difíciles'), donde analizamos decisiones complicadas de los árbitros, algunas acertadas y otras erróneas. Es como una especie de enseñanza para nuestros seguidores y que puedan entender las razones de dichas decisiones.