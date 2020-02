El Haris reaviva la llama europea

Eliminadas con orgullo. El Sanaya Libby's La Laguna cedió por un set a tres (27-25, 22-25, 17-25 y 23-25) en la vuelta de los octavos de final de la CEV Cup ante el Grupa Azoty Chemik Police. Brooke Kranda comandó a las 'leonas', que elevaron la esperanza al hacerse con el primer set. Al final, se impuso el poderío polaco, aunque con menos claridad que en la ida (3-0).

Desde el calentamiento la mano de las polacas ya estaba 'on fire'. La dupla de Santiago de Cuba, Wilma Salas y Yiyi Silva, enseñó los dientes pero no llegó a morder. Precisamente, la sorpresa en el sexteto, la ausencia de las cubanas; eso hizo que las bálticas dependieran solo de Martyna Grajber e Iryna Trushkina -imparables-.

Brooke Kranda dejó patente ser una estrella en la segunda mejor competición europea. Su clarividencia a la hora de interpretar los ataques y la fortaleza en su brazo derecho hizo que los primeros puntos cayeran para los locales (5-5). Tanto fue el recital de la opuesta en los primeros compases que el Chemik Police se vio obligado a formar un triple bloqueo.

El Sanaya Libby's, a lo suyo. Las leonas de Flavia Dias reaccionaron tras el primer tiempo muerto que pidió la entrenadora; de una desventaja de -3 a ponerse a +2 (18-16). Las locales exhibieron en un parcial de 4-0 un potencial hasta ahora desconocido, que obligó a que Ferhat Akbas lo detuviera tras un potente diagonal por cuatro de la capitana María Schlegel.

La reacción polaca fue inmediata y el anterior parcial cambió de acera (18-20). Dias lo paró y sacó rédito de sus principales arietes: María Schlegel -descomunal por cuatro y en recepción- y, la enésima de Kranda (21-20). El tanteador siguió emparejado y Savard se sumó a lo que había tornado a fiesta en base al despliegue tan completo del Haris. 25-25 y todo para que lo decidiera una colosal Mame Diouf; la senegalesa cerró con un buen ataque en su hábitat natural en la pista, y un buen servicio que propició el estallido (27-25).

Ya se podía hablar de proeza a pesar de no haber consumido todos los sets. El segundo no empezó nada bien; los errores no forzados marcaron la pauta para un 1-5, con Wasilewska al saque, lo paró Flavia Dias. La diferencia de -5, la más repetida en un guion condicionado por la irrupción de la mentada polaca que, tirando de alcance, desactivó a Kranda; la norteamericana apareció para acortar distancias en el 11-14. Reducir la desventaja, primer paso para que aumentara la presión en el Chemik.

Poco talón de Aquiles tenía la escuadra del Grupa Azoty; no obstante, por el centro sufría unos desajustes defensivos en los que Maj-Erwardt se veía desbordada. El 'lunar' polaco, junto a la reaparición, ahora por dos, de Kranda llevaron el "sí se puede" a las gradas (19-20). Unos 'gorros' y acciones desafortunadas liquidaron el set (22-25).

Tal y como se había evidenciado en el resto de eliminatoria, con doble bloqueo era difícil frenarlas; imposible resultaba hacerlo en los uno contra uno. La superioridad que generaban en el físico, junto a la 'tendencia moribunda' de las bolas, pusieron un 4-7. Si las pelotas 'fallecían', el Haris no lo hizo y puso, con saque de Schlegel, una de ellas en el campo contrario (9-9).

Paradójicamente, las visitantes cambiaron su juego a uno más efectivo en el que las fintas eran protagonistas. Además, sumaron más del 50% -57%- desde el contraataque, mientras, las laguneras se quedaron en un paupérrimo 23%. Eso hizo entrar en barrena al Haris que, en la olla, se quemaba una y otra vez. En lo que respecta a las labores de reconstrucción, Flavia le dio entrada a Sara Hernández para que jugara más sobre la figura de una Jessica Soares que siempre sumó atacando a la espalda (16-19). Una vez que las pupilas de Akbas traspasaron la veintena de créditos, se acabó para las leonas de Dias, que buscaron profundidad en su juego sin resultado alguno (17-25). A falta de un set por disputarse, el Grupa Azoty ya era equipo de cuartos de final.

El a la postre definitivo set se saldó con un sobresalto y con la satisfacción de haber 'luchando como leonas', tal y como dicta uno de los gritos de guerra isleños del presente curso. Con el 0-2, la colocadora Silvia Araco quedó tendida sobre el firme y, tras la entrada de los servicios médicos, el tobillo izquierdo de la catalana se repuso casi milagrosamente. En cuanto al tanteador, pese a ser desfavorable (23-25), dejó destellos tales como tres puntazos seguidos de Mame Diouf, un buen contragolpe de Elena Santana; y las salvadas antológicas de la lagunera Nira Pérez. El Haris se empeñó en dejar la imagen de Tenerife por todo lo alto. Volverán.