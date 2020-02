Energía para cerrar la plantilla

Cedidos por equipos de Primera sin la opción de que el Tenerife se los quede a partir de junio, el central del Espanyol Lluís López y el volante ofensivo del Alavés Javi Muñoz, los dos últimos fichajes del club blanquiazul en el mercado de enero, se integraron ayer en el trabajo de su nuevo equipo con la intención de extraer el máximo rendimiento de esta experiencia.

El barcelonés y el madrileño fueron presentados ayer por Víctor Moreno, que se mostró "agradecido" por la decisión que tomaron estos dos jugadores de aceptar su oferta descartando otras incluso de equipos extranjeros. "Con ellos tratamos de darle competencia y energía al grupo", afirmó el director deportivo del club.

Uno de los protagonistas, Lluís López, dejó patente su voluntad de aprovechar su estancia en el Tenerife al ponerse a disposición de Rubén Baraja con vistas al encuentro de este sábado ante el Extremadura. "Cuando me digan, a jugar", advirtió el de Manresa. "Estoy a tope y tengo ritmo, vengo de entrenar y de competir en algunos partidos, me siento bien... Con lo que diga el míster, adelante", comentó un futbolista que debutará con el uniforme blanquiazul en una categoría en la que es "muy difícil ganar" y de la que intentará "aprender al máximo".

El defensa confesó que, tras formarse y estrenarse como profesional en el Espanyol, cambiar de club le habría "costado más hace tiempo", pero en este punto de su carrera tuvo claro que le convenía dar ese paso, al menos hasta junio. "Creo que he tomado una decisión muy acertada. Me vendrá muy bien. Voy a crecer tanto futbolística como personalmente y eso me va a hacer mejor en muchos aspectos. Es un paso valiente pero a la vez muy acertado", dijo.

Con el ánimo de empaparse lo antes posible de tinerfeñismo, no perdió detalle de su primer partido como espectador en el Heliodoro, el del pasado viernes ante el Sporting. Lluís se llevó una muy grata impresión. "Cuando ves este estadio por la tele, parece que la gente está un poco más lejos, pero al estar dentro te das cuenta de que es muy acogedor. El público está encima y eso nos beneficia, porque podremos hacernos fuertes en casa y sacar más puntos; me gustó mucho", contó López.

Minutos después de vivir su primer entrenamiento con el Tenerife, Javi Muñoz destacó la "buena acogida" que le habían dispensado sus compañeros. El centrocampista madrileño aseguró que se identifica con el modelo de juego de Baraja. "Si no, no hubiera venido", aclaró con el propósito de "intentar ayudar" cuanto antes. En su caso, tendrá la competencia de jugadores como Milla y Aitor Sanz, con los que se ve compartiendo minutos. "Puedo complementarme con ellos o ocuparme de las posiciones que están realizando; vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible cuando nos ponga el míster", concluyó Javi.