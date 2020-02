"El duelo ha sido complicado"

No acabó nada satisfecho Txus Vidorreta ayer con la derrota. Y es que pese a relativizar un tropiezo que deja a los suyos sin el liderato, el técnico del Iberostar Tenerife mostró su descontento por las formas en las que se empleó su rival. "Ha sido un partido tremendamente complicado en el que hemos empezado muy bien, con bastante claridad de ideas y anotando con facilidad, pero cuando ellos han movido el banquillo han incrementado notablemente su intensidad. Y esa intensidad o exceso de agresividad no ha sido controlado por los árbitros, lo que ha puesto en riesgo, muchas veces, la salud de nuestros jugadores", expuso como resumen y focalizando su enfado en los colegiados. "Pero en cualquier caso, hemos competido a muy alto nivel a pesar de que en algún momento no parecía ser un partido de baloncesto", añadió el preparador.

"En la prórroga hemos tenido seis puntos de ventaja, lo que no hemos podido aguantar, una vez más porque quienes debían, no han controlado ese exceso de agresividad", se volvía a lamentar el técnico. "El Bamberg ha ganado haciendo un gran partido, aunque si hubieran jugado todo el año al nivel de este encuentro no estarían fuera de los octavos", puntualizó, mientras que de su equipo destaca "el segundo puesto final después de una magnífica fase regular y con la confianza intacta de cara a las semifinales de la Intercontinental".