Sin complejos ante un gigante

Llegó el momento de dar la talla sin que le hagan un descosido. El Sanaya Libby's La Laguna recibe esta tarde -desde las 18:30 horas- en el Pablos Abril de Taco al Grupa Azoty Chemik Police en el encuentro correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Cev Cup; segunda competición europea. Las leonas blanquiazules, sin presión alguna, intentarán reponerse al 3-0 (25-13, 25-16 y 25-16) de la ida; un resultado idéntico o un 3-1 le valdría para forzar el golden set -a 25 puntos-. Las entradas estarán disponibles en taquilla con precios de cinco a 10 euros hasta completar el aforo de 1.079 espectadores.

De la ida disputada en Polonia, pese a lo abultado de los tanteos, quedó la sensación de haber competido y, por momentos, maniatado al actual líder de la Liga Siatkowki Women -élite femenina del país báltico-. Si el ritmo que impuso la escuadra de Ferhat Akbas en el primer set fue imposible de neutralizar por las de Flavia Dias, en el segundo acto el conjunto isleño compitió de tú a tú hasta un 17-16. La potencia del dúo de Santiago de Cuba, Wilma Salas y Gyselle Yiyi Silva, junto a la central Iryna Trushkina, terminaron por romper la manga con un parcial de 8-0.

Hoy, tal y como sucedió en la contienda del pasado 22 de enero, será capital que la lagunera Nira Pérez muestre su mejor versión desde la recepción y defensa. La líbero se prepara para liderar desde el compromiso que marida con salvadas antológicas que parecen hacerla rejuvenecer. El duelo de hoy, según reconoce a EL DÍA, será uno de los más importantes de su larga trayectoria en el voleibol de élite.

"Estoy llegando al final de mi carrera deportiva, y vivir momentos como este en el equipo de mi ciudad es importantísimo para mí. Esta etapa es diferente al resto que he vivido en el Archipiélago -Aguere, Arona e Ibsa-; estoy en un equipo que disputa competición europea al más alto nivel. Me siento privilegiada y llevaré este partido conmigo para siempre", apostilla Nira Pérez.

La líbero asume que el compromiso de ida fue "complicado, sobre todo el primer set. Al ver las gradas llenas y disputar un partido europeo de ese nivel, sentimos nerviosismo. No obstante, plantamos cara y sacamos un poquito de nosotras. No tenemos nada que perder; ellas son las que tienen la presión de ganar. Si podemos sacar un buen resultado, mejor; si no, a disfrutar la oportunidad", refrenda la de la Ciudad de Los Adelantados.

Por último, como una de las capitanas del Sanaya Libby's La Laguna, insiste en lo vital que resulta la asistencia del público al recinto del Pablos Abril de Taco. "Es un partido para enganchar a la gente que acudía a ver a aquel glorioso Tenerife Marichal", rememora. "En lo que corresponde a la afición del Club Voleibol Haris, ya sabemos cómo es y estamos seguras de que no van a fallarnos en un partido como este", concluye Nira Pérez.